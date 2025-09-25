Genoa-Empoli, i convocati di Vieira: out Onana e Cornet

© IPA
Continuano i sedicesimi di Coppa Italia che questa sera mettono davanti Genoa ed Empoli. Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma alle 18:30 a Marassi.
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertson, Frendrup, Gronbaek, Malinovski, Masini, Stanciu, Thorsby,.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Fini, Messias, Venturino, Vitinha.
Commenti (0)