Fiorentina, Toni: "Non si può tenere in panchina un colpo da 27 milioni"

Un inizio di campionato complicato per la Fiorentina di Pioli, che dopo quattro giornate si trova nelle ultime posizioni della classifica con soli due punti conquistati e una tifoseria contrariata. Luca Toni, ex attaccante della Viola, ha parlato ai microfoni del canale youtube di Aura Sport delle scelte fatte in casa Fiorentina: "A Firenze c'è chiaramente qualcosa che non va legato alle indecisioni di formazione. Immaginavo si giocasse col 4-3-1-2. Non capisco come si disponga la Fiorentina davanti. Se avessi preso Piccoli per poi vendere Kean sarebbe stato diverso, perché altrimenti non puoi permetterti di giocare con tre punte se schieri anche Gudmundsson. E non puoi certo tenere in panchina un acquisto da 27 milioni come Piccoli. In più dico che calciatori di spessore come Dzeko che non giocano danno fastidio, non puoi acquistarlo per poi farlo giocare solo cinque minuti".