Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Genoa-Empoli

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Empoli, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma alle ore 18.30.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Stanciu; V. Carboni, Messias, Grønbæk; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Otoa, Fini, Ellertsson, Masini, Thorsby, Venturino, Malinovskyi, Cuenca, Vitinha, Ekuban, Ekhator. Allenatore: Patrick Vieira.
EMPOLI (3-5-2): Perisan; Obaretin, Guarino, Carboni; Ebuehi, Yepes, Belardinelli, Moruzzi; Ilie, Saporiti; Popov. A disposizione: Gasparini, Tosto, Ignacchiti, Indragoli, Perin, Lauricella, Zanaga, Busiello, Campaniello, Pasalic, Orlandi, Saporiti, Konate, Shpendi. Allenatore: Guido Pagliuca.
