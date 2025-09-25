Udinese, Zaniolo si candida a un posto da titolare a Sassuolo

La Coppa Italia ha restituito uno Zaniolo in più nel motore dell'Udinese. Il classe '99 ora si candida per una maglia da titolare anche nel lunch match di domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il ballottaggio, per fare coppia con Davis, è con Buksa, visto che Iker Bravo è partito (come Nunziante) per i Mondiali under 20 e Bayo è ancora alle prese coi postumi di un infortunio. Più indietro nelle gerarchie c'è Gueye. Per il resto, si torna alla difesa a 3 dopo il buco nell'acqua di quella a 4 contro il Milan: dietro ci saranno Bertola, Kristensen e Solet. A centrocampo, assieme agli inamovibili Atta e Karlstrom, Piotrowski appare davanti a Lovric, Zarraga e Miller. Resta il dubbio sulle fasce: a destra Zanoli insidia Ehizibue (reduce da una gara horror coi rossoneri) mentre Kamara e Zemura si contendono quella sinistra.