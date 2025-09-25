Udinese, Zaniolo si candida a un posto da titolare a Sassuolo

© Getty Images
La Coppa Italia ha restituito uno Zaniolo in più nel motore dell'Udinese. Il classe '99 ora si candida per una maglia da titolare anche nel lunch match di domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il ballottaggio, per fare coppia con Davis, è con Buksa, visto che Iker Bravo è partito (come Nunziante) per i Mondiali under 20 e Bayo è ancora alle prese coi postumi di un infortunio. Più indietro nelle gerarchie c'è Gueye. Per il resto, si torna alla difesa a 3 dopo il buco nell'acqua di quella a 4 contro il Milan: dietro ci saranno Bertola, Kristensen e Solet. A centrocampo, assieme agli inamovibili Atta e Karlstrom, Piotrowski appare davanti a Lovric, Zarraga e Miller. Resta il dubbio sulle fasce: a destra Zanoli insidia Ehizibue (reduce da una gara horror coi rossoneri) mentre Kamara e Zemura si contendono quella sinistra.
