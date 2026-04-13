Serie C: la Ternana è in liquidazione volontaria

"La Ternana è in liquidazione volontaria, non è fallita, e io ho rassegnato le dimissioni". Così l'amministratore unico della Ternana Calcio, Fabio Forti, al termine dell'assemblea dei soci che si è tenuta a Terni, in uno studio notarile. "La proprietà - ha detto Forti - ha deliberato di non procedere all'aumento del capitale sociale per coprire le perdite e quindi ha deciso di procedere alla liquidazione della società con la nomina di un liquidatore a seguito delle mie dimissioni". Sulla possibile esclusione immediata dal campionato di serie C, girone B, della società rossoverde, Forti ha spiegato che "non è detto, dipende dalle regole federali e comunque se ne occuperà il liquidatore a cui competono tutte le azioni necessarie".