Chieti, il vicecapitano lancia una raccolta fondi per pagare gli stipendi dei tesserati

15 Apr 2026 - 10:10

Da inizio stagione il Chieti (Serie D, girone F) sta attraversando una pesante crisi societaria, finanziaria e sportiva. La situazione per i tesserati è ormai insostenibile e qualche giorno fa si è mosso in prima persona il vicecapitano Francesco Margiotta. L’attaccante ha avviato una raccolta fondi online per coprire almeno una mensilità di tutti i tesserati. Da agosto a oggi i dipendenti hanno infatti ricevuto un solo stipendio, ad eccezione del magazziniere e dell’addetta alla lavanderia che hanno percepito due mensilità.
L’iniziativa lanciata da Margiotta si chiama “Uno stipendio per la mia squadra”: “Abbiamo sempre dato tutto in campo, oggi chiediamo una mano fuori dal campo. Ogni contributo conta”, il messaggio del calciatore neroverde. Al momento la formazione abruzzese è in zona play-out con 26 punti a tre giornate dalla fine.

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