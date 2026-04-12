All'Inter mancano dieci punti con un calendario favorevole: lo scudetto è proprio a un passo

Inter mai vista per molte ragioni. La rimonta, tanto per cominciare. L’Inter aveva vinto solo una partita partendo in svantaggio (anche in quel caso per 0-2) ma era contro il Pisa ultimo in classifica. Una reazione che ha importanza doppia, perché potrebbe significare che finalmente il lavoro di Chivu è riuscito a cancellare quei limiti e quelle paure che avevano caratterizzato la prima parte della stagione. Mai visto un Thuram così in tutta la stagione, se non in qualche sprazzo di parecchi mesi fa. Mai visto un Dumfries così decisivo se non nelle passate stagioni. Mai visto un Barella come quello che ha ritrovato sé stesso reagendo alla disavventura in Nazionale. Tutte notizie positive per Chivu, che adesso quasi certamente sarà il primo allenatore nato negli anni ’80 ad aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia.