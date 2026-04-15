Spagna in lutto: addio all'ex ct e leggenda del Real Madrid Santamaria
Calcio spagnolo in lutto. L'ex giocatore del Real Madrid e allenatore della nazionale spagnola ai Mondiali del 1982, ospitati dalla Spagna, l'uruguaiano José Emilio Santamaría, è scomparso mercoledì 14 aprile 2026 all'età di 96 anni. È stato lo stesso Real Madrid ad annunciarlo esprimendo le sue "più sentite condoglianze" per Santamaría, che ha definito "una delle più grandi leggende" del club e del calcio mondiale.
Santamaría si unì al Real Madrid nel 1957 proveniente dal Club Nacional de Football, squadra del suo paese natale, l'Uruguay, dove giocò per nove stagioni, indossando la maglia bianca per altre nove, fino al 1966. Durante questo periodo, vinse quattro Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, sei titoli della Liga e una Coppa del Re in 337 presenze con il Real Madrid.
Dopo il ritiro dall'attività agonistica, Santamaria iniziò la sua carriera da allenatore appena un anno dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, partendo dal settore giovanile del Real Madrid. In seguito, ha allenato la nazionale olimpica spagnola alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e a quelle di Mosca del 1980. Nel 1982, ha guidato la squadra ai Mondiali. A livello di club ha guidato l'RCD Espanyol per sette stagioni e 252 partite, diventando l'allenatore con il maggior numero di presenze ufficiali nella storia del club.