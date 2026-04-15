Spagna in lutto: addio all'ex ct e leggenda del Real Madrid Santamaria

Calcio spagnolo in lutto. L'ex giocatore del Real Madrid e allenatore della nazionale spagnola ai Mondiali del 1982, ospitati dalla Spagna, l'uruguaiano José Emilio Santamaría, è scomparso mercoledì 14 aprile 2026 all'età di 96 anni. È stato lo stesso Real Madrid ad annunciarlo esprimendo le sue "più sentite condoglianze" per Santamaría, che ha definito "una delle più grandi leggende" del club e del calcio mondiale.