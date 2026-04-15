Incredibile Milik: nuovo infortunio muscolare, il polacco costretto all'ennesimo stop
Nuovo infortunio per Arkadiusz Milik. Il polacco, rientrato a metà marzo dopo un lunghissimo stop (ha giocato 34 minuti Sassuolo e Genoa nelle ultime settimane), è costretto a fermarsi di nuovo. Così la Juventus in un comunicato: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical - si legge nella nota -. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".
Calendario alla mano, sarà molto difficile, se non impossibile, rivedere Milik prima del termine della stagione, considerato che l'ultimo appuntamento della Juventus è in programma per il prossimo 24 maggio in casa del Torino. Ricordiamo che Milik è sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2027. L'ultimo gol dell'attaccante risale al maggio del 2024, esattamente in un Bologna-Juventus terminato 3-3.
LA SPESA A BILANCIO DI MILIK
Considerando lo scarso utilizzo in campo, a colpire sono i milioni che la Juventus sta spendendo per rispettare il contratto di Milik. A bilancio, fa sapere Calcio e Finanza, l'ex Napoli costa circa 3,62 milioni di euro a stagione. La stessa cifra varrà anche per il prossimo anno, sicuramente meno dei 7,23 mln del 2024/2025 tra stipendio lordo e ammortamento a bilancio. Stagione in cui il 32enne non si è mai visto in campo.