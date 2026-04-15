Incredibile Milik: nuovo infortunio muscolare, il polacco costretto all'ennesimo stop

Nuovo infortunio per Arkadiusz Milik. Il polacco, rientrato a metà marzo dopo un lunghissimo stop (ha giocato 34 minuti Sassuolo e Genoa nelle ultime settimane), è costretto a fermarsi di nuovo. Così la Juventus in un comunicato: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical - si legge nella nota -. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".