SERIE C, IL FOGGIA NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO

24/06/2019

Dopo la retrocessione all'ultima giornata nella passata stagione con la sconfitta contro il Verona, il Foggia non è riuscito a iscriversi al campionato di Serie C. La famiglia Sannella ha messo in vendita il club alla simbolica cifra di un euro, ma nessun acquirente si è fatto avanti e neppure il sindaco Franco Landella è riuscito a trovare imprenditori interessati. Oggi scadevano i termini per la presentazione dei documenti: il Foggia non li ha presentati.