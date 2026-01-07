Serie C, girone d'andata: 120 mila spettatori in più rispetto a un anno fa

Crescita di presenze sugli spalti per la serie C nella prima parte dell'anno. Sono infatti 120mila gli spettatori in più nel girone di andata della Serie C Sky Wifi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un incremento, in termini percentuali, dell '8,6%, con un milione e 575mila unità paganti e abbonati in confronto al milione e 451mila della passata stagione. Prendendo a riferimento il campionato 2022-23, il flusso di spettatori in Serie C è cresciuto addirittura del 49%, a conferma dell'importante seguito verso una Serie C con tanti giovani italiani, e sempre più visibile in Italia e all'estero. I progressi, sottolinea la Lega Pro, vanno oltre il campo, coinvolgendo una fanbase digitale sempre più attiva sui social: la Serie C conta più di 330mila followers sulle tre principali piattaforme, con aumento medio del 30%. Crescono infine anche le visualizzazioni mensili su YouTube, che fanno segnare un +17% rispetto al precedente campionato.