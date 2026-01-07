Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie C, girone d'andata: 120 mila spettatori in più rispetto a un anno fa

07 Gen 2026 - 22:20

Crescita di presenze sugli spalti per la serie C nella prima parte dell'anno. Sono infatti 120mila gli spettatori in più nel girone di andata della Serie C Sky Wifi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un incremento, in termini percentuali, dell '8,6%, con un milione e 575mila unità paganti e abbonati in confronto al milione e 451mila della passata stagione. Prendendo a riferimento il campionato 2022-23, il flusso di spettatori in Serie C è cresciuto addirittura del 49%, a conferma dell'importante seguito verso una Serie C con tanti giovani italiani, e sempre più visibile in Italia e all'estero. I progressi, sottolinea la Lega Pro, vanno oltre il campo, coinvolgendo una fanbase digitale sempre più attiva sui social: la Serie C conta più di 330mila followers sulle tre principali piattaforme, con aumento medio del 30%. Crescono infine anche le visualizzazioni mensili su YouTube, che fanno segnare un +17% rispetto al precedente campionato.

Ultimi video

01:32
Il Parma sfida l'Inter

Il Parma sfida l'Inter

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:49
Oristanio: "Serviva più coraggio"

Oristanio: "Serviva più coraggio"

02:04
Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

Bonny: "Tornare qui mi tocca il cuore"

01:15
Verso Torino-Udinese

Verso Torino-Udinese

01:23
Sarri senza attaccanti

Sarri senza attaccanti

01:45
Italiano sfida Palladino

Italiano sfida Palladino

01:00
Domani Milan-Genoa

Domani Milan-Genoa

01:45
4 gare senza subire gol

4 gare senza subire gol

01:51
Chi(vu) si rivede

Chi(vu) si rivede

01:21
Inter stasera a Parma

Inter stasera a Parma

01:32
Il Parma sfida l'Inter

Il Parma sfida l'Inter

I più visti di Calcio

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:39
Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye è il titolare"
23:35
Torino, Baroni: "Ho poco da rimproverare. Dispiace per le sconfitte in casa"
23:31
Inter, Dimarco: "La squadra si è ricompattata grazie a Chivu"
23:27
Fiorentina, Vanoli: "C'è un po' di delusione ma risultato giusto"
23:16
Parma, Cuesta: "Inter molto molto forte. Sul fuorigioco..."