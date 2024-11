SERIE C, 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA TURRIS

Era attesa ma ora è ufficiale. La Turris (squadra di calcio militante nel girone C del campionato di serie C) è stata penalizzata di quattro punti. A stabilirlo la sezione disciplinare del tribunale federale presieduto da Carlo Sica, che ha sanzionato il club di Torre del Greco con quattro punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva in corso, e con 2.500 euro di ammenda. A seguito di accordo tra le parti, sono stati sanzionati con due mesi di inibizione Antonio Piedepalumbo (all'epoca dei fatti amministratore unico) e con quattro mesi di inibizione Ciro Giardino (all'epoca dei fatti dirigente). Prosciolto invece Simone Onofrio Magliacano, all'epoca dei fatti sindaco unico. La Turris era stata deferita, su segnalazione della Covisoc, in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024. Con questa penalizzazione la Turris precipita al terz'ultimo posto in classifica, davanti solo a Juventus Under 23 (che ha sette punti il classica) e Messina (9), distaccata proprio di quattro punti dalla zona che rappresenterebbe la salvezza diretta.