Parma, Cuesta: "Orgogliosi della prestazione, grande mentalità"

18 Apr 2026 - 18:51

"Siamo orgogliosi della prestazione dei ragazzi, a livello difensivo e anche offensivo, anche se ci siamo abbassati nell'ultima mezz'ora. Oltre alla tattica, la cosa più importante è stata la mentalità e il cuore dei ragazzi ha fatto la differenza". Lo ha dichiarato Carlos Cuesta, in conferenza stampa, dopo la vittoria esterna di Udine del suo Parma. "Anche oggi abbiamo perso per strada Pellegrino e Valenti, ma nelle difficoltà questo gruppo si rialza sempre e si fa più forte - ha aggiunto -: ogni giorno è un'opportunità per crescere e per migliorare. Adesso dobbiamo pensare alla partita con il Pisa, per festeggiare la salvezza matematica davanti ai nostri tifosi".

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