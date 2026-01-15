Serie B, vietata la vendita dei biglietti agli ospiti per Carrarese-Empoli

Il prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze in occasione della partita do calcio del campionato di Serie B Carrarese - Empoli in programma il 23 gennaio allo stadio Quattro olimpionici azzurri di Carrara (Massa Carrara). Il provvedimento, adottato oggi, aderisce a quanto richiesto dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), sentito il parere del questore e su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.