Serie B, Spezia: il pareggio conferma il momento difficile

Lo Spezia trova un pareggio con rimpianto sul campo della Reggiana. Finisce 1-1 in Emilia dopo un primo tempo dominato dalla squadra di D'Angelo, che viene subito ricompensato dalla prima da titolare di Lapadula. Il numero 10 aggancia un cross di Kouda, si gira e piazza nell'angolino al 26° dando sostanza al maggiore piglio dei suoi, che erano riusciti ad arrivare spesso e volentieri al cross dal fondo. A inizio ripresa Dionigi presenta il guizzante Girma in campo e la partita cambia subito. Il fantasista guida il pressing che al 55° porta Hristov a sbagliare un controllo e poi a compiere fallo da ultimo uomo. Ci vuole l'on field review per convincere all'espulsione l'arbitro Zanotti, che inizialmente aveva estratto il giallo. Sei minuti dopo proprio Girma pareggia con un tiro dal cuore dell'area dopo un'azione insistita. La carica della Reggiana viene tuttavia domata minuto dopo minuto dagli ospiti, il palo colto da Charlys al 78° l'ultimo sussulto per i padroni di casa, che poi rischiano addirittura di tornare in svantaggio al 90° quando Esposito calcia una punizione insidiosa che Motta disinnesca sulla linea. Liguri ancora a caccia della prima vittoria dopo sei giornate e ancorati nei bassifondi della classifica.