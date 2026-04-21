Serie B: sold out in un'ora e mezza la curva nord per Pescara-Juve Stabia
Partenza con il botto per la prevendita dei biglietti per la gara di serie B Pescara-Juve Stabia in programma sabato 25 aprile alle 15 allo stadio Adriatico. In un'ora e mezza sold out per la curva nord. Anche per questa gara è aperto il settore di curva sud. Divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Napoli su decisione del prefetto di Pescara. Si punta a superare le 15mila presenze per una partita decisiva per le sorti della squadra di Gorgone.