Abodi: "Commissariare la Figc? Non voglio forzare la mano"

"Creare un precedente su un commissariamento di un ente che risponde al Coni è un errore. Resto dell'idea, che ho fortissime riserve su un meccanismo legislativo che consenta il commissariamento delle federazioni". Lo ha detto il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi dinanzi alla 7/a Commissione del Senato a proposito delle prospettive di riforma del calcio italiano, a proposito del possibile commissariamento della Figc. "Non vorrei forzare la mano, perché ho la responsabilità di consegnare a chi viene dopo di me una situazione non equivocabile. Non ho dubbi sulla nostra correttezza, ma non ho la certezza di chi viene dopo di noi. Non consegno uno strumento delicato senza avere la certezza del suo utilizzo", ha concluso Abodi.