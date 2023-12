Serie B: Raimondo show, la Ternana rimonta il Lecco da 2-0 a 2-3

SERIE B

Incredibile rimonta della Ternana, che passa da 2-0 a 2-3 nel match contro il Lecco valido per la diciassettesima giornata di Serie B. Apre le marcature Ionita dopo 21’, poi raddoppia Buso con un gol di tacco al 38’. La bellissima girata mancina di Raimondo al 50’ riapre la gara, poi il bomber scuola Bologna si ripete al 69' e Luperini completa l'opera al 76'. Gli umbri (17 punti) sorpassano così i lombardi anche in classifica (penultimi a 16).

© italyphotopress

Rimonta clamorosa per la squadra allenata da Breda, che rifila tre reti nel secondo tempo ai padroni di casa del Lecco e strappa un successo importantissimo in chiave salvezza, il terzo consecutivo. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa è l'ex Verona Ionita a sbloccare l'incontro al 21’ con un destro a chiudere una transizione offensiva su assist di Distefano. Il raddoppio arriva al 38’ con la bellissima rete di Buso, che trasforma con un colpo di tacco un cross basso dalla destra di Crociata. Nel finale della prima frazione Iannarilli evita il 3-0 sulla conclusione di Sersanti. Nel secondo tempo entra in campo con un'altra cattiveria agonistica la Ternana, che trova l’1-2 dopo cinque minuti grazie alla fantastica marcatura di Raimondo, bravo a mettere alle spalle di Saracco con una fantastica girata mancina. L'episodio dona fiducia agli ospiti, che spingono alla ricerca del pareggio e Luperini lo trova al 65’ con un bel colpo di testa, ma in fuorigioco.

Ci pensa ancora il bomber scuola Bologna a fare poco dopo 2-2: Agostinelli perde malamente palla nella propria trequarti, Distefano verticalizza per il nove che fa sei in campionato anticipando il portiere. Il Lecco sparisce dal campi e gli umbri nel approfittano, completando l'opera al 76’ con la rete di Luperini (questa volta valida), che raccoglie un pallone sul secondo palo e regala il vantaggio ai suoi. Il numero 71 realizza anche la doppietta in mischia otto minuti dopo, ma ancora il Var annulla nuovamente. Nel finale Kenny de Boer complica le cose per gli ospiti, prendendosi due cartellini gialli in pochi secondi per proteste, ma il punteggio non cambia anche grazie alla grande parata di Iannarilli al 94’ sul tiro di Buso. Diventano 17 i punti per la Ternana, che balza dal penultimo posto alla zona salvezza, mentre si trova penultimo a -1 il Lecco.