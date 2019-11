Serie B: la Cremonese non c’è, il Cosenza vince 2-0

SERIE B

Nel posticipo dell’11.a giornata di Serie B il Cosenza vince 2-0 contro la Cremonese in uno scontro molto delicato per le zone più insidiose della classifica. Gara che si decide nei primi minuti, con i calabresi che partono fortissimo e vanno a segno al 3’ con Sciaudone e all’11’ con Riviere. Cremonese che fatica tremendamente a creare pericoli e non va oltre il palo colpito di testa da Arini in avvio di secondo tempo.

Nessun dubbio su chi approcci meglio una partita che mette in palio punti pesanti per tutti. Il Cosenza è bruciante nel suo scatto fuori dai blocchi della partita, al 3’ i calabresi hanno già mosso il punteggio: angolo di Carretta e tocco di Sciaudone a battere subito Ravaglia. Cremonese che protesta per un presunto fallo sul proprio portiere, per il direttore di gara è tutto a posto e il vantaggio del Cosenza è certificato. Non si ferma la spinta rossoblu, così all’11’ arriva anche il raddoppio. Baez indietro per Kanoute, Ravaglia si oppone, ma sulla palla vagante è Riviere il più veloce di tutti. Ancora Baez va vicino al terzo gol per il Cosenza, l’unico sussulto della Cremonese è un tentativo a lato di Ciofani.



Si riparte e la squadra di Baroni sembra voler cercare con rinnovato agonismo il gol che riaprirebbe la sfida. Arini ci va davvero vicino con il colpo di testa che però colpisce il palo e mantiene invariata la situazione. La fiammata ospite ha vita breve, le idee tornano a essere poche e confuse per la Cremonese che non crea più nessuna situazione davvero insidiosa per un Cosenza che gestisce con relativa tranquillità la situazione fino al fischio finale della sfida. Entrambe le squadre mantengono una classifica poco rassicurante, Cosenza 11 e Cremonese 12, ma le sensazioni al termine della sfida del Marulla non possono che essere opposte e diverse.