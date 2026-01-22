Serie B, Juve Stabia-Entella si giocherà a porte chiuse

La partita di Serie B Juve Stabia-Virtus Entella, in programma sabato 24 gennaio allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (Napoli), si giocherà a porte chiuse. Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il provvedimento, spiega la Prefettura di Napoli, "è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 20 gennaio e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica".