Serie B: Insigne convocato per Pescara-Catanzaro di domani

C'è anche Lorenzo Insigne nell'elenco dei convocati diramato in serata dalla Delfino Pescara 1936, in vista del turno infrasettimanale di campionato che vedrà domani, martedì 10 febbraio, i biancazzurri ospitare all'Adriatico (ore 20) il Catanzaro. L'ex attaccante del Napoli (che non era stato convocato per la gara di Cesena), partirà dalla panchina e potrebbe giocare uno spezzone di gara. Il tecnico Gorgone, che non sarebbe in discussione, almeno ad oggi, riproporrà la difesa a tre. Pesante l'assenza nel reparto arretrato di Bettella, squalificato. In attacco Meazzi e Olzer alle spalle di Di Nardo. Convocati anche Graziani e Merola che non sono al meglio. Pescara obbligato a vincere per avere ancora qualche speranza di salvezza.