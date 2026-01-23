Serie B, il Pescara domani a Monza per una gara quasi proibitiva

"Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte come dice la classifica ma vogliamo provare a giocarcela per riportare a casa punti importanti. Dopo il ko di domenica il morale non era alto ma abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro per cui dobbiamo crederci". Sul mercato il trainer abruzzese ha aggiunto:"Davide (Bettella) aveva fatto un percorso importante poi si è un pò fermato, ma la cosa che mi è piaciuta è che aveva tanta voglia di giocare qui a Pescara. Per me è importante perché a noi servono giocatori così. Gaston (Brugman) ha tanta qualità. Ma ora dobbiamo pensare alla partita di Monza".