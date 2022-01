Serie B: il Lecce si prende la vetta, 2-1 al Vicenza

SERIE B

Baroni si aggiudica il recupero della diciottesima giornata: decidono Listkowski e Coda, Meggiorini illude Brocchi. Salentini ora primi a +1 sul Pisa

Il Lecce non sbaglia e vince il recupero della diciottesima giornata di Serie B, prendendosi il primo posto. Al Via del Mare, i salentini battono 2-1 il Vicenza: decidono i gol nel primo tempo di Listkowski (28') e Coda (38'), inutile la rete di Meggiorini all'88'. Con questo successo, la formazione di Baroni scavalca il Pisa e si porta a quota 40, a +1 proprio sui nerazzurri. Gli uomini di Brocchi, invece, restano ultimi con appena 8 punti.

Vincere per portarsi al primo posto: un'occasione che il Lecce non spreca. I salentini, infatti, battono 2-1 il Vicenza al Via del Mare nel recupero della diciottesima giornata e si prendono la vetta della classifica ai danni del Pisa. Padroni di casa in vantaggio al 28': Listkowski riceve in verticale da Coda, si presenta a tu per tu con Grandi e indirizza il pallone sul secondo palo, regalando l'1-0 ai salentini e siglando il suo primo gol in campionato. Passano dieci minuti e il Lecce raddoppia proprio grazie a Coda, che prima colpisce il palo di testa, poi risolve la successiva mischia in area e regala il 2-0 alla formazione di Baroni.

Nella ripresa, Brocchi inserisce Meggiorini, ma il doppio vantaggio non accontenta i padroni di casa, che continuano ad insistere: Calabresi e Hjulmand ci provano dalla distanza senza inquadrare la porta, mentre Grandi deve impegnarsi per bloccare l'incornata di Björkengren. Proprio quando la partita sembra non potersi riaprire, ecco il lampo di Meggiorini, che scambia di testa con Da Cruz poi, dal dischetto, realizza un rigore in movimento battendo Gabriel e accorciando le distanze. Il 2-1, però, resiste fino alla fine, con il Lecce che non soffre mai e ottiene tre punti pesantissimi: la formazione di Baroni sale a 40, uno in più del Pisa, ora secondo. Appena 8, invece, quelli di Brocchi, sempre più ultimo a quota 8 e a -8 dalla zona playout a parità di partite con il Cosenza.