Serie B: il Frosinone beffa la Salernitana, 1-1 in pieno recupero  

SETTIMA GIORNATA

La Salernitana di Gian Piero Ventura perde l’occasione di diventare la nuova capolista di Serie B, venendo raggiunta in pieno recupero dal Frosinone. Dopo il rigore trasformato da Kiyine al 31’ (fallo di mano di Gori, che viene anche espulso), i ciociari agguantano l’1-1 al 95’ con il tocco decisivo di ginocchio da parte di Capuano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Cittadella si impone 2-0 sul campo della Cremonese e sale in sesta posizione: a segno Luppi (2’) e Diaw (81’).

SALERNITANA-FROSINONE 1-1

Il primo squillo è del Frosinone e arriva al 9’, quando Rohden trova Novakovich la cui girata insidiosa viene respinta coi piedi da Micai. I gialloblù insistono al 27’ è pericoloso Novakovich in area granata, sulla ribattuta va Ciano a botta sicura trovando la risposta a terra di Micai. La partita dell’Arechi cambia alla mezz’ora: Gori tocca col braccio in area dagli sviluppi di corner e l’arbitro Ros non ha alcun dubbio. Secondo giallo e gialloblù in dieci uomini dalla mezz’ora; Kiyine è impeccabile dal dischetto: terzo rigore su tre trasformato in stagione. Al 43’ Micai salva sul mancino di Ciano. Al 53’ Karo si divora il raddoppio non trovando da due passi il tap-in vincente. I padroni di casa rischiano al 57’ sul destro improvviso di Brighenti con la difesa distratta, ma c'è sempre Micai ad evitare guai. Nell’ultimo minuto di recupero All'ultimo respiro, sugli sviluppi di calcio piazzato, Trotta la rimette al centro ed è decisivo il tocco col ginocchio di Capuano che spegne i sogni di comando della classifica ai campani.



CREMONESE-CITTADELLA 0-2

Basta una manciata di secondi ai veneti per mettere la freccia: Diaw mette al centro per Luppi, bravo ad anticipare Bianchetti e a ribadire in rete. Al 9’ pericoloso contropiede dei veneti che vanno vicini al raddoppio: Luppi apre per Vita e riceve il pallone per il tiro, ma Ravaglia è sicuro in presa. Al 29’ viene espulso Valzania per doppia ammonizione. Al 44’ è provvidenziale il tocco ancora di Ravaglia sulla botta di Vita. All’inizio della ripresa i veneti vanno vicini al raddoppio sempre con Vita, il cui destro violento non va lontano dalla porta di Ravaglia. Al 55’ il pallonetto di Celar col destro, dopo il duello fisico vinto con Caracciolo, termina alto sopra la traversa. All’81’ il Cittadella la chiude: gol numero 5 in campionato per Diaw, dettato dall’errore di Ravaglia, uno dei migliori in campo, che concede il pallone a Vrioni, il quale poi fornisce l’assist per il tap-in del definitivo 2-0. I veneti sono sesti.