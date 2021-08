Serie B: il Cittadella vince ancora, 4-2 al Crotone

SERIE B

Gol e spettacolo al Tombolato: decidono la doppietta di Baldini e le reti di Okwonkwo e Adorni, inutili i gol di Nedelcearu e Mulattieri

CITTADELLA-CROTONE4-2

Il Cittadella si porta a quota 6 con la seconda vittoria in altrettante partite di Serie B: 4-2 ad un Crotone ancora senza successi e fermo ad un punto. Gol e spettacolo al Tombolato: la sfida si sblocca al 19' grazie al contropiede fulmineo dei veneti, con Antonucci che serve in area Okwonkwo, bravo a battere Festa con un preciso diagonale destro. Dieci minuti dopo, però, arriva l'1-1: angolo di Borello e colpo di testa vincente di Nedelcearu. Nella ripresa, la formazione di Gorini si riporta in vantaggio grazie alla splendida azione personale di Bandini, che se ne va sulla sinistra e con un preciso destro sul secondo palo firma il 2-1 dei padroni di casa al 62'. Quattro minuti dopo, arriva il tris: Mondonico stende in area Okwonkwo e ancora Bandini, dal dischetto, batte Festa e festeggia la sua personale doppietta. Passano appena due minuti e Mulattieri riapre la partita con un potente sinistro in area. Al 74', però, il capitano Adorni la chiude con uno strepitoso perfetto colpo di testa da calcio d'angolo: il Cittadella resta a punteggio pieno.