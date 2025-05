Serie B, Gravina: "15 e 20 giugno date presunte per i play-out"

Gabriele Gravina ha parlato del caos in Serie B e del rischio penalizzazione del Brescia, che riscriverebbe la classifica: "La situazione a noi è molto chiara ed è stata molto strumentalizzata. Chi pensa ci siano state agevolazioni per altri soggetti dice una menzogna". Il presidente della FIGC non si è esposto sulle possibili decisioni della giustizia sportiva, ma ha annunciato le date in cui si potrebbero giocare i play-out: "Quale sarà il risultato non lo sappiamo, aspettiamo che gli organi di giustizia facciano il loro corso e il 29 maggio ci sarà la prima decisione del tribunale federale. E alla luce di quelli che possono essere alcuni scenari sia in senso positivo che negativo, è evidente che le date presunte tracciate e condivise con la federazione per i play-out corrispondano al 15 e 20 giugno". Gravina ha poi ribadito che Frosinone, Brescia, Salernitana e Sampdoria avranno differiti i termini di iscrizione al prossimo campionato: "Rimane differito il termine per la domanda d'iscrizione per le 4 società interessate, che sarà al 24 giugno e non il 6 giugno".