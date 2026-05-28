Serie B, domani Monza-Catanzaro: stadio sold out

Tutto in una notte. Un'intera stagione racchiusa in novanta minuti, tra emozioni, attesa e un sogno chiamato Serie A. Monza-Catanzaro non sarà soltanto una finale playoff: sarà un evento totale, un appuntamento destinato a fermare il tempo e capace di trasformare l'U-Power Stadium in un'arena che accende la passione di milioni di tifosi. L'ultimo atto della stagione della Serie BKT sarà raccontato con una copertura straordinaria, pensata per coinvolgere il pubblico dentro e fuori dallo stadio. Dopo il tutto esaurito registrato nella finale d'andata al Ceravolo, anche l'U-Power Stadium si prepara a un sold out che renderà l'atmosfera ancora più travolgente: 17.102 tifosi attesi coloreranno gli spalti in una notte di passione assoluta.