Gol e spettacolo nel derby lombardo posticipo della 35/a giornata di Serie B. La Cremonese ha battuto nettamente il Mantova per 4-2 in rimonta e consolida il quarto posto in piena zona playoff. Mantova che resta invece a ridosso della zona retrocessione. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con Redolfi, poi la rimonta grigiorossa con Johnsen, De Luca autore di una doppietta, e Collocolo. Di Brignani la rete della bandiera mantovana.