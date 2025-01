Serie B, 5 giornate a Tello della Salernitana

Cinque giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, al giocatore della Salernitana Andres Tello, che nel finale di partita "avvicinandosi con fare minaccioso, colpiva con uno schiaffo la mano del quarto ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all'atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il direttore di gara". Due giornate di stop dovrà scontare Gabriele Moncini, del Brescia, espulso per avere, al termine della gara, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, mentre tra gli espulsi sono stati sospesi per un turno Francesco Cassata (Spezia) e Alberto Gerbo (Juve Stabia) per avere entrambi "alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento provocatorio verso i componenti della panchina della squadra avversaria", e Lorenzo Lucchesi (Reggiana) "per un fallo grave di gioco". Tra i non espulsi, staranno fermi un turno i diffidati Gennaro Borrelli (Brescia), Giuseppe Di Serio (Spezia), Ante Matej Juric (Brescia), Oulai Kouan (Cosenza), Christos Kourfalidis (Cosenza) e Przemyslaw Wisniewski (Spezia). Quanto agli allenatori, due giornate di squalifica dovranno scontare Riccardo Bocchini (Suedtirol), espulso "per avere rivolto epiteti offensivi a un collaboratore della squadra avversaria mettendogli le mani al collo" e Guido Pagliuca (Juve Stabia), espulso "per avere rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose". Un turno di stop dopo essere stati espulsi per aver contestato le decisioni arbitrali è stato inflitto a Renato Montagnolo (Cosenza) e William Viali (Reggiana). Per i dirigenti, stop per un giornata a Salvatore Avallone, espulso per per avere rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa, e squalifica fino al 21 gennaio prossimo per Hannes Fink (Sudtirol) per avere, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa. Inoltre, staranno fermi per due turni Luigi Viola (Catanzaro) e per una Francesco Bonacci (Cosenza).