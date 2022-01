Serie A, Verona-Salernitana 1-2: Kastanos rilancia i granata

VERONA-SALERNITANA 1-2

La punizione capolavoro del cipriota al Bentegodi fa rientrare in corsa i campani per la lotta salvezza

Terza vittoria in campionato per la Salernitana, che espugna 2-1 il campo del Verona. Campani in vantaggio al 29’ con il rigore trasformato da Djuric (fallo di Gunter su Gondo). Pandur tiene in partita i suoi compagni di squadra con una bella parata su Gondo, che poi serve a Zortea il possibile 0-2. Ci pensa così Lazovic a pareggiare i conti al 63’; sette minuti dopo, però, una punizione capolavoro di Kastanos vale il successo per Colantuono.

LA PARTITA

Un’ottima Salernitana espugna per 2-1 il Bentegodi di Verona a cospetto di un avversario generosissimo ma poco brillante in avanti. Primo squillo dell’Hellas al 5’: Simeone sbuca tra i centrali difensivi granata e colpisce di testa, ma il pallone termina fuori di pochissimo anche grazie ad una deviazione di Veseli. Poco dopo ci prova Depaoli di testa, bruciando Gagliolo: para Belec. Quest’ultimo devia poi in corner il sinistro al volo di Ilic, non facendosi sorprendere dal rimbalzo del pallone. La formazione di Tudor colleziona calci d’angolo, ma sono i campani a sbloccare la situazione alla mezz’ora: Gunter aggancia Gondo e l’arbitro Dionisi concede il rigore che verrà poi trasformato da Djuric, spiazzando Pandur. Salernitana vicinissima allo 0-2 al 40’: cross in area di Jaroszynski e colpo di testa a botta sicura di Gondo che trova però il gran riflesso del portiere avversario. Un Verona tutto d’attacco nella ripresa non ferma però un avversario che vede uno spunto di Gondo e il successivo inserimento di Zortea: palla a lato di pochissimo. Al 63’, però, arriva il pari di Lazovic: scivolano contemporaneamente Zortea e Veseli, ne approfitta il centrocampista serbo con un colpo da biliardo da posizione defilata. Passano 7 minuti e gli uomini di Colantuono tornano avanti nel punteggio: punizione strepitosa di Kastanos, che col sinistro infila il pallone sotto l’incrocio dei pali. A 3’ dalla fine Gagliolo salva sulla linea su Barak. La Salernitana è sempre ultima, ma ora i punti in classifica sono 11; -6 dal Venezia quartultimo.

LE PAGELLE

Lazovic 6,5 – L’inserimento perfetto del centrocampista serbo aveva tolto momentaneamente le castagne dal fuoco agli scaligeri; il suo pareggio è però inutile ai fini del risultato.

Pandur 6 – È una prodezza quella con la quale toglie dalla porta il possibile 0-2 di Gondo; nulla può poi fare sulla punizione straordinaria di Kastanos.

Gunter 5,5 – Il suo fallo su Gondo costa il rigore che fa andare sotto nel punteggio l’Hellas, indirizzando negativamente il match.

Kastanos 7 – Punizione capolavoro da parte del cipriota, che regala un successo importantissimo alla formazione campana.

Djuric 6,5 – Trasforma in maniera impeccabile il calcio di rigore che vale il vantaggio salernitano; un suo errore nel finale stava portando al 2-2 veronese.

Belec 6 – Buone le sue prime due parate in avvio di match che tengono inchiodato sullo 0-0, anche se poi non è esente da colpe sul gol di Lazovic.

IL TABELLINO

VERONA-SALERNITANA 1-2

Verona (3-4-2-1): Pandur 6; Casale 5,5 (40’ st Tamèze sv), Gunter 5,5, Ceccherini 5,5; Depaoli 6 (14’ st Barak 6), Ilic 5,5, Veloso 6,5, Lazovic 6,5; Lasagna 6, Caprari 5,5; Simeone 5,5 (14’ st Kalinic 6). A disp.: Chiesa, Kivila, Pierobon, Rüegg. All.: Tudor 6

Salernitana (3-5-2): Belec 6; Veseli 5,5 (40’ st Kechrida sv), Gyomber 6,5, Gagliolo 6,5; Zortea 6 (28’ st Delli Carri 6), M. Coulibaly 6 (31’ st Capezzi 6), Di Tacchio 6,5, Kastanos 7, Jaroszynski 5,5; Djuric 6,5, Gondo 6,5 (31’ st Bonazzoli 6). A disp.: Fiorillo, Schiavone, Motoc, Cannavale, Perrone. All.: Colantuono 6

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 30’ rig. Djuric (S), 18’ st Lazovic (V), 25’ st Kastanos (S)

Ammoniti: Kastanos (S), Gyomber (S), Di Tacchio (S), Gunter (V)

Espulsi: al 44’ st Ilic (V) per avere applaudito ironicamente all’arbitro

LE STATISTICHE DI VERONA-SALERNITANA

Dopo aver ottenuto un punto nelle ultime quattro trasferte (3P), la Salernitana ha vinto la seconda partita lontano da casa in questa Serie A; la precedente contro il Venezia lo scorso ottobre.

Il gol di Milan Djuric è stato il più veloce realizzato dalla Salernitana in questa Serie A; prima di oggi la squadra campana non aveva ancora trovato la rete nella prima mezz’ora di gioco.

Il gol di Grigoris Kastanos, il suo primo in Serie A, è stato il primo realizzato in questa stagione dalla squadra campana su calcio di punizione diretto.

Milan Djuric ha realizzato il suo secondo gol in questa Serie A: eguagliato il risultato raggiunto col Cesena nella Serie A 2014/15.

La Salernitana ha ritrovato il gol dopo quattro partite senza reti all’attivo; marcatura che mancava dalla trasferta di Cagliari dello scorso novembre.

Darko Lazovic non andava a segno in Serie A al Bentegodi dal novembre 2020, anche in quel caso contro una neopromossa (Benevento). Più in generale, il serbo non segnava nel massimo torneo dall'aprile 2021, contro la Sampdoria.

Miguel Veloso dopo aver fornito due assist nelle sue prime tre gare di questa Serie A ha collezionato questa sera il suo terzo passaggio vincente in stagione.

Il Verona ha incassato il secondo ko nelle ultime tre gare casalinghe disputate in Serie A pur ottenendo questa sera il record di tiri tentati in stagione (24).

Il Verona ha subito gol nelle ultime sei gare di Serie A giocate contro squadre neopromosse dopo che aveva tenuto la porta inviolate in due delle precedenti tre sfide.

50ª presenza per Ivan Ilić con la maglia del Verona in tutte le competizioni.