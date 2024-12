Serie A, un turno di stop per quattro giocatori

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata quattro giocatori: Souleymane Isaa Toure (Udinese), Diego Coppola (Hellas Verona), Nicolo Rovella (Lazio) e Johan Ibarra Vasquez (Genoa). Per quanto riguarda le società ammenda di 10mila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai so-stenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Multe di 4mila euro alla Juventus e di 2mila al Venezia.