Serie A, un turno di stop a tre giocatori. Squalifica anche per Gilardino

27 Gen 2026 - 13:13

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della 22/a giornata di campionato ha squalificato tre giocatori per un turno. Si tratta di Lukasz Skorupski (Bologna), Tommaso Barbieri (Cremonese), Arturo Calabresi (Pisa). Una giornata di squalifica anche per il tecnico del Pisa Alberto Gilardino.

Per quanto riguarda le ammende, multa di 20mila euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale", di 15mila al Lecce "per avere suoi sostenitori, al 48' del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni" e al Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara; recidiva reiterata continuata". Ammende di 5000 euro alla Lazio, di 2000 euro ad Atalanta, Hellas Verona e Roma.

