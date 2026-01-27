Inter, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: incontro con Csi Milano

27 Gen 2026 - 14:00
Un legame autentico e profondo quello che unisce il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta al mondo delle piccole società sportive di base e d’oratorio, un'appartenenza che si è rinnovata ed espressa durante l'incontro formativo rivolto a 400 allenatori e dirigenti del CSI Milano, tenutosi ieri sera presso il Salone Pio XII di via Sant’Antonio, dove si trova anche la sede istituzionale dell’Ente.

In questa cornice, il presidente del CSI Milano Massimo Achini ha ufficializzato la nomina di Marotta come “Ambassador” dello sport in oratorio. “Riconosciamo in lui un uomo di sport capace di restare vicino ai giovani e di mantenere un'attenzione costante verso la dimensione educativa – ha dichiarato il Presidente - la piena disponibilità di Marotta verso i dirigenti e i tecnici delle società sportive nasce proprio da questa identità condivisa, che affonda le radici nella formazione oratoriana vissuta in prima persona”.

Durante l’incontro, Marotta ha offerto il suo sguardo: “Lo sport è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell’avversario, fairplay, umiltà e coraggio. Un insieme che lo pone come un’attività umana di grandissimo rilievo. Il contesto dell’oratorio è quello di rendere sublimi ed eccezionali tutti questi valori, attraverso lo svolgimento di varie discipline sportive. Quindi lo sport è il trait d’union tra quello che è un contenitore più grande, l’oratorio, e i valori più essenziali che lo sport rappresenta, che ognuno di noi deve portarsi dentro e farne grande tesoro”.

L'obiettivo assolutamente centrato dell’incontro è stato quello di fornire strumenti pratici a chi riveste ruoli di responsabilità nelle società del CSI, veri presidi educativi sul territorio, coniugando la visione del grande professionismo con i valori fondanti dello sport di base, così come promosso dal Centro Sportivo Italiano.

