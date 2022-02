Serie A, Udinese-Torino 2-0: Molina e Pussetto fanno impazzire i friulani nel recupero

UDINESE-TORINO 2-0

Un gol su punizione e un rigore dei due argentini a tempo scaduto stendono Juric: Cioffi si allontana dalla zona retrocessione

Con un incredibile finale, l'Udinese batte 2-0 il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, il match si decide nel recupero: al 93', Mandragora si fa espellere e provoca il calcio di punizione trasformato da Molina, mentre al 97' Pussetto si guadagna e concretizza il rigore causato da Milinkovic-Savic. Cioffi sale a 27 punti e si allontana dalla zona retrocessione, mentre Juric resta a quota 32.

LA PARTITA

Udinese-Torino è l'ennesima prova dell'imprevedibilità del calcio: per 90 minuti, le squadre si studiano, attaccano, ma non creano pericoli. Sono poi due calci da fermo, rispettivamente una punizione al 93' e un rigore al 97', a regalare il 2-0 ai friulani nella ventiquattresima giornata di Serie A. Nel primo tempo della Dacia Arena, si fanno preferire i bianconeri, meglio negli strappi dal centrocampo in su e con le ripartenze. Success e Beto, tuttavia, mancano di precisione nel controllo palla e nell'andare alla conclusione, con il risultato che Milinkovic-Savic non deve sporcarsi le mani. A dimostrazione della mancanza di emozioni, la più importante arriva addirittura su un fuorigioco poi fischiato ai granata, con Brekalo che aveva chiamato Silvestri al miracolo su schema da calcio di punizione.

Le occasioni iniziano ad arrivare prima dell'ora di gioco: i friulani continuano a scegliere la velocità di Success e Beto, mentre al 64' è Singo, con un sinistro in area su assist di Brekalo, a impegnare Silvestri, che alza in corner e fa muro. Cioffi e Juric provano a scombinare le carte in attacco, con Pussetto che prende il posto di Success e Pellegri che fa rifiatare Sanabria. E sono i cambi del tecnico dei padroni di casa, e proprio nel recupero, a fare la differenza: Mandragora, già ammonito, stende Jajalo e provoca il calcio di punizione trasformato al 93' da Molina, entrato al posto di Soppy. Quattro minuti dopo, invece, un disastroso Milinkovic-Savic stende in area Pussetto, che si guadagna, batte e segna il calcio di rigore con cui si chiude la gara: un 2-0 che fa impazzire la Dacia Arena, con l'Udinese ora a 27 punti, a +9 sul terzultimo posto del Venezia. Il Torino, invece, resta a quota 32.

LE PAGELLE

Silvestri 6,5 - Si fa trovare pronto nelle poche occasioni della partita, come quando salva su Singo.

Molina 7 - Entra e segna la punizione che sblocca il match e avvia la festa dei friulani: esecuzione perfetta.

Pussetto 7 - Come Molina, il suo ingresso in campo cambia la gara: è vivace, intraprendente. Poi si guadagna il rigore che chiude definitivamente i giochi.

Milinkovic-Savic 5 - Bene fino al 93', poi non è perfetto sulla punizione di Molina e disastroso sul fallo da rigore su Pussetto.

Singo 6 - Prova a far valere il suo scatto ed è il primo a rendersi pericoloso tra i granata, costringendo Silvestri alla parata.

Sanabria 5 - Spesso avulso dal gioco, dialoga male coi compagni e non riesce a concludere mai verso la porta bianconera.

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 2-0

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6, Marì 6, Zeegelaar 6; Soppy 6,5 (36' st Molina 7), Arslan 5,5 (37' st Walace sv), Jajalo 6, Makengo 6,5, Udogie 6; Success 6,5 (26' st Pussetto 7), Beto 5,5. A disp.: Padelli, Gasparini, Perez, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi. All.: Cioffi 7

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5; Zima 6, Buongiorno 6 (7' st Pobega 6), Rodriguez 5,5; Singo 6, Lukic 5,5, Mandragora 5, Vojvoda 6; Praet 5,5, Brekalo 5,5; Sanabria 5 (26' st Pellegri 6). A disp.: Berisha, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Warming, Linetty. All.: Juric 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 48' st Molina, 52' st rig. Pussetto

Ammoniti: Lukic (T), Jajalo (U), Mandragora (T), Soppy (U), Arslan (U), Singo (T), Praet (T).

Espulsi: Mandragora (T) al 47' st per somma di ammonizioni.

LE STATISTICHE DI UDINESE-TORINO

- Solo Gerard Deulofeu e Beto (otto a testa) hanno partecipato a più gol di Nahuel Molina per l'Udinese in questa Serie A (5 - quattro reti e un assist).

- Ignacio Pussetto ha trovato il gol in Serie A per la prima volta da agosto 2021 (vs Venezia).

- Quella di Pussetto al minuto 96:30 è la seconda rete più tardiva dell'Udinese in Serie A da quando Opta raccoglie il dato (2004/05), dopo quella di Arslan lo scorso dicembre v Lazio (98:19).

- Solo Milan e Fiorentina (entrambi quattro) hanno segnato più gol su punizione diretta dell'Udinese (tre) in questo campionato.

- Il Torino si conferma la squadra che ha segnato meno in trasferta in questa Serie A (solo sei gol in 11 gare fuori casa).

- Milan e Udinese sono le uniche due squadre nei maggiori 5 campionati europei 2021/22 con ben tre calciatori in gol su punizione diretta.

- Era dal 2013/14 che l'Udinese non segnava almeno tre gol su punizione diretta in una stagione in Serie A - allora ne realizzò tre, tutti con Di Natale.

- Nessun giocatore dell'Udinese ha subito più falli di Isaac Success durante una singola gara del campionato in corso (cinque come Walace v Genoa e lo stesso Success v Atalanta).

- Per la seconda gara consecutiva in questo campionato, l'Udinese non ha effettuato alcuna conclusione nello specchio della porta nei primi 45 minuti di gioco.

- 150° panchina in Serie A per Ivan Juric: l’allenatore granata ha collezionato 41 vittorie, 44 pareggi e 65 sconfitte in massima serie.

- Pablo Marí è il sesto giocatore spagnolo a vestire la maglia dell’Udinese in massima serie nell’era dei tre punti (dal 1994/1995) dopo Ivan Helguera, Gerard Deulofeu, Alexandre Geijo, Fernando Llorente e Jaime Romero.