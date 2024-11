Serie A, sorprese Fiorentina e Lazio: balzo in classifica con Palladino e Baroni

Discorso simile per la Lazio, ma con qualche differenza per quanto riguarda il progetto. Con Baroni in panchina, i biancocelesti hanno scelto la strada del lavoro per scalare la classifica. Un lavoro di gruppo che va oltre la forza dei singoli e che sta dando una continuità di rendimento incredibile. In Italia e in Europa. Chiusa l'era Immobile, per la squadra di Lotito è iniziato un nuovo corso improntato più sulla sostanza che sulla forma e su nomi importanti per accontentare la piazza. Spinti dai gol di Castellanos e capitan Zaccagni, i biancocelesti finora han solo vinto in Europa League e in campionato hanno infilato nove vittorie, tre sconfitte e un solo pareggio. Un rendimento decisamente sorprendente, testimoniato dagli undici punti in più in classifica in Serie A rispetto alla scorsa stagione. Ma non è tutto qui. A chiarire l'importanza del gruppo nelle idee e nel progetto di Baroni c'è un altro numero importante che riguarda i gol. Finora, infatti, la Lazio ha già mandato a bersaglio bel 13 giocatori diversi in Serie A come l'Inter, 14 se si considera anche l'Europa League. Un dato che lascia poco spazio alle interpretazioni e chiarisce come Baroni voglia coinvolgere tutta la rosa non solo nelle rotazioni, ma anche nel gioco, nella manovra e nella finalizzazione. Concetto che finora ha fatto volare la Lazio in classifica.