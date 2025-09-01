Logo SportMediaset
Scontri a Terni dopo la partita, feriti tra forze di polizia

01 Set 2025 - 21:30

Sono attualmente una decina, ma il numero sarebbe destinato a salire, gli operatori delle forze dell'ordine - fra polizia di Stato e carabinieri - rimasti feriti o contusi a seguito degli episodi violenti che hanno visto protagonisti i tifosi rossoverdi, ieri sera all'esterno dello stadio "Liberati" di Terni, dopo la partita fra Ternana e Ascoli vinta dai marchigiani per 2-0 e valevole per il campionato di serie C. Lo si apprende da fonti della questura di Terni. Le prognosi di guarigione emesse dai sanitari variano dai dieci ai 15 giorni ciascuno. I fatti si sono svolti lungo il viale che conduce ai cancelli degli spogliatoi del Liberati e all'altezza della rotatoria di viale dello Stadio. Sull'accaduto, che ha visto anche due cariche dei reparti mobili presenti, sono in corso indagini da parte della questura di Terni attraverso la Digos. Al vaglio anche la immagini disponibili. Gli accertamenti riguardano anche il lancio di una ventina di fumogeni e l'esposizione di striscioni non autorizzati, sempre da parte di tifosi della Ternana, all'interno dello stadio durante la partita.

