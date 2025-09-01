Serie A, oltre 170 nuovi volti reali di calciatori e calciatrici in EA Sports FC 26

L’arrivo di EA SPORTS FC 26, plasmato dall'autenticità e dalle opinioni della community, porta con sé nuovi livelli di realismo mai raggiunti prima grazie a tecnologie all’avanguardia e contenuti esclusivi, pensati per portare sul campo virtuale tutte le emozioni del calcio a livello globale. La prossima edizione del Gioco Più Bello del Mondo vedrà l’integrazione, a partire dall’uscita del gioco o con patch seguenti, del volto reale di oltre 170 atleti appartenenti alla maggior parte delle squadre di Serie A Enilive ed alle squadre femminili di Juventus e AS Roma. Le sessioni di face scan svolte nel corso dell’anno hanno permesso di catturare praticamente ogni dettaglio con grande precisione, riportando in-game i volti autentici dei giocatori amati dai fan, riprodotti fedelmente nelle loro caratteristiche fisiche e nei tratti somatici. Il realismo che si ottiene non solo rende l’esperienza di gioco più reale, ma permette ai tifosi di connettersi in modo ancora più profondo con i propri beniamini. I nuovi volti rappresentano una novità a livello di autenticità che si va ad aggiungere all’integrazione in-game di leggende intramontabili del calcio italiano come Francesco Totti, Giorgio Chiellini e Zlatan Ibrahimović, che tornano nel gioco in veste di ICONE.