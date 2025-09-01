Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

"A Gianni Infantino, presidente della FIFA, di origini reggine, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria". Lo afferma, in una nota, il sindaco Giuseppe Falcomatà. "Si tratta di un riconoscimento - aggiunge Falcomatà - che premia l'impegno del massimo dirigente del calcio mondiale nella diffusione e valorizzazione dello sport come strumento universale crescita educativa e inclusione sociale. Grazie alla sua preziosa guida la Fifa ha promosso progetti a sostegno dei giovani, delle comunità più fragili e a tutela delle donne nello sport. La nostra città, che da sempre ha un legame profondo con il calcio, riconosce al presidente Infantino un rapporto speciale, radicato nelle sue origini familiari e dimostrato più volte attraverso vicinanza e sostegno alle realtà sportive locali. In questo contesto la massima onorificenza cittadina rappresenta un segno di riconoscenza e stima verso un leader che, a livello internazionale, ha saputo diffondere i valori educativi e sociali dello sport". La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ad Infantino é in programma nei prossimi giorni.