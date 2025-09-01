Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino

01 Set 2025 - 20:16

"A Gianni Infantino, presidente della FIFA, di origini reggine, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria". Lo afferma, in una nota, il sindaco Giuseppe Falcomatà. "Si tratta di un riconoscimento - aggiunge Falcomatà - che premia l'impegno del massimo dirigente del calcio mondiale nella diffusione e valorizzazione dello sport come strumento universale crescita educativa e inclusione sociale. Grazie alla sua preziosa guida la Fifa ha promosso progetti a sostegno dei giovani, delle comunità più fragili e a tutela delle donne nello sport. La nostra città, che da sempre ha un legame profondo con il calcio, riconosce al presidente Infantino un rapporto speciale, radicato nelle sue origini familiari e dimostrato più volte attraverso vicinanza e sostegno alle realtà sportive locali. In questo contesto la massima onorificenza cittadina rappresenta un segno di riconoscenza e stima verso un leader che, a livello internazionale, ha saputo diffondere i valori educativi e sociali dello sport". La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ad Infantino é in programma nei prossimi giorni. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

01:42
SRV RULLO DONNARUMMA AL CITY (MUSICATO) 1/9

Svolta Donnarumma: il futuro si chiama Guardiola

02:11
Rullo Napoli ok ok

Napoli, ecco il segreto di Conte per sognare il Bis scudetto

02:18
SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

01:48
SRV RULLO JUVENTUS, LA RINASCITA DI VLAHOVIC 1/9 SRV

Juve, tutto un altro Vlahovic: 38 minuti per una rinascita

01:57
SRV RULLO INTER, E' GIA' CHIVU VS INZAGHI 1/9 SRV

Inter, dopo il primo stop è già Chivu vs Inzaghi

02:47
DICH GATTUSO SUI GIOVANI DICH

Gattuso: "Leoni, Pio, Fabbian siano giovani, ma hanno sfacciataggine e giocano già da grandi"

01:48
DICH GATTUSO SU SQUADRA DICH

Gattuso: "Dobbiamo ritrovare carattere e voglia di lottare"

01:16
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso: "Israele? Dobbiamo"fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a soluzione di pace"

01:18
È arrivato Stradi...Vardy

È arrivato Stradi...Vardy

01:21
Provvidenza Anguissa

Provvidenza Anguissa

00:28
MCH DEL PIERO J MEDICAL MCH

Al J Medical tra Openda e Zhegrova spunta... Del Piero. E i tifosi: "Fermate Comolli"

01:14
MCH ARRIVO ZHEGROVA JUVENTUS 01-09 MCH

Juve: l'arrivo di Zhegrova al JMedical

01:19
MCH RIVER PLATE-SAN MARTIN L MCH

River Plate-San Martin SJ 2-0: gol di Lencina e Salas

01:00
MCH DORTMUND-UNION BERLINO MCH

Dortmund-Union Berlino 3-0: scatenato Guirassy, per lui doppietta"

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:41
Serie A, oltre 170 nuovi volti reali di calciatori e calciatrici in EA Sports FC 26
20:16
Cittadinanza onoraria Reggio Calabria a presidente Fifa Infantino
19:30
Under 21, convocato anche Guarino dell'Empoli
18:18
Serie A, Simonelli: "Stiamo diventando esempio per altre leghe"
17:20
Dai Maicon a Dalla Bona, leggende a Roseto per salute e solidarietà