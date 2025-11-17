Serie A protagonista al Gran Galà del Calcio Aic 2025: ecco i candidati ai premi

Serie A, chi sale e chi scende: il confronto con la scorsa stagione
A dicembre l'appuntamento che ogni anno premia e celebra i grandi protagonisti del calcio italiano
Il 1° dicembre si svolgerà il Gran Galà del Calcio AIC, cerimonia in cui ci sarà l'occasione di premiare i protagonisti che hanno brillato nella scorsa stagione di Serie A e Serie B, dai migliori giocatori ruolo per ruolo, al miglior allenatore arrivando alla squadra che più delle altre ha lasciato un segno. Riservato un premio anche al miglior giovane della Serie B.
Oggi a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025. L’incontro, moderato da Fabio Caressa, ha anticipato i dettagli della grande serata del primo dicembre allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. Svelati alcuni momenti clou della serata: un palcoscenico spettacolare che unirà sport, musica e intrattenimento, con la partecipazione di ospiti d’eccezione del mondo del calcio e dello spettacolo, la proiezione delle migliori azioni della stagione e l’attesa proclamazione dei vincitori delle prestigiose categorie AIC. Una festa del calcio italiano dal ritmo televisivo e dall’atmosfera glamour, pensata per raccontare le emozioni di un intero anno di passione sportiva.
Sul palco della conferenza sono intervenuti Umberto Calcagno (Presidente AIC), Gianni Grazioli (Direttore Generale AIC), Demetrio Albertini (CEO di DA, agenzia di sport marketing ed eventi partner dell’iniziativa) e Nicola Lanzetta(Direttore Italia di Enel).
È ancora aperto il sondaggio “VOTA IL GOL”, che consente a tutti i tifosi di partecipare attivamente scegliendo la rete più spettacolare della stagione 2024/25, tra una selezione di nove gol straordinari.
Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha ricordato il valore unico del premio: "È un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport: calciatori e calciatrici che giudicano i propri colleghi. Un premio autentico, che esalta il merito".
Demetrio Albertini ha aggiunto: "Anche quest’anno abbiamo lavorato con AIC per creare una vera festa del calcio, capace di riunire tutte le sue componenti".
Ecco tutti i candidati ai vari premi:
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE
De Gea David (Fiorentina)
Sommer Yann (Inter)
Svilar Mile (Roma)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO
Di Lorenzo Giovanni (Napoli)
Dodo (Fiorentina)
Dumfries Denzel (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO
Angeliño (Roma)
Dimarco Federico (Inter)
Tavares Nuno (Lazio)
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE
Acerbi Francesco (Inter)
Bastoni Alessandro (Inter)
Buongiorno Alessandro (Napoli)
N'Dicka Evan (Roma)
Rrahmani Amir (Napoll)
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA
Barella Nicolò (Inter)
Calhanoglu Hakan (Inter)
Lobotka Stanislav (Napali)
McTominay Scott (Napoli)
Paz Nicolás (Como)
Reljnders Tijani (Milan)
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE
Lautaro Martínez (Inter)
Lookman Ademola (Atalanta)
Lukaku Romelu (Napoli)
Kean Moise (Florentina)
Retegui Mateo (Atalanta)
Thuram Marcus (Inter)
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE
Conte Antonio (Napoll)
Fabregas Cesc (Como]
Ranieri Claudio (Roma)
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA
Bologna FC 1909
FC Internazionale Milano
SSC Napoli
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO
Aureliano Gianluca
Chiffi Daniele
Doveri Daniele
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B
Angori Samuele (Pisa)
Bertola Nicolò (Spezia)
Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)
