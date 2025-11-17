Serie A protagonista al Gran Galà del Calcio Aic 2025: ecco i candidati ai premi

Oggi a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025. L’incontro, moderato da Fabio Caressa, ha anticipato i dettagli della grande serata del primo dicembre allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. Svelati alcuni momenti clou della serata: un palcoscenico spettacolare che unirà sport, musica e intrattenimento, con la partecipazione di ospiti d’eccezione del mondo del calcio e dello spettacolo, la proiezione delle migliori azioni della stagione e l’attesa proclamazione dei vincitori delle prestigiose categorie AIC. Una festa del calcio italiano dal ritmo televisivo e dall’atmosfera glamour, pensata per raccontare le emozioni di un intero anno di passione sportiva.