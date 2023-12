Atalanta, Udinese e... Gatti: su Milan e Inter incombe anche la pressione della Juve

SERIE A

Ad aprire il sabato di Serie A c'è però la Lazio attesa al Bentegodi dal Verona

Sulla carta quello dei rossoneri è un impegno con un coefficiente di difficoltà superiore rispetto a quello serale dell'Inter. Ma la carta, si sa, vale quel che vale dopo il fischio d'inizio. Così se l'Atalanta, specie a Bergamo, rappresenta sempre un fattore di rischio, per i nerazzurri c'è l'obbligo di non staccare il piede dall'acceleratore contro l'Udinese. La Real Sociedad all'orizzonte non può essere o diventare distrazione: dopo Napoli, a San Siro Inzaghi vuole riprendersi la vetta col contro-sorpasso, segnale di forza tecnica e ancor più mentale. Le scelte di formazione sono suggerite in parte dalla prudenza e dettate per il resto dalla contingenza, teniamoci giusto il dubbio sull'utilizzo di Cuadrado (più probabile se non certo comunque a partita in corso) e Bastoni (provato ieri tra i titolari ma la cautela resta d'obbligo).

Milan e Inter, è vero. Ma prima delle milanesi c'è la Lazio che apre il pomeriggio con la trasferta di Verona. Per Sarri, visti gli incroci delle avversarie (l'Atalanta contro il Milan, la Roma con la Fiorentina) e il ko del Napoli un'occasione per recuperare punti europei.