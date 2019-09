Serie A, Parma-Torino 3-2: show al Tardini, decisivo Inglese nel finale

PARMA-TORINO 3-2

Il Parma conquista tre punti d'oro al Tardini, battendo per 3-2 il Torino in una partita spettacolare. Ducali in vantaggio al 2' grazie a Kulusevski, pareggia al 12' Ansaldi. Gervinho si fa respingere un rigore da Sirigu al 31', mentre sempre dal dischetto va a segno Belotti al 43'. Nuovo pareggio per i padroni di casa con Cornelius nel recupero del primo tempo. Il gol della vittoria è firmato da Inglese, da pochi minuti in campo, all'88'. Serie A, Parma-Torino 3-2: le foto del match

































































LE STATISTICHE

• Il Parma non vinceva due gare di fila in Serie A da novembre 2018 (vittorie su Torino e Sassuolo, come nella competizione in corso).



• Il Torino ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 24.



• Quello di Kulusevski è il gol più veloce di questo campionato (1'e 19").



• Solo Ansu Fati è più giovane di Dejan Kulusevski tra chi in uno stesso match dei Top-5 Campionati europei 2019/20 ha sia segnato almeno un gol che servito almeno un assist.



• Dejan Kulusevski è il più giovane marcatore della Serie A in corso, ed è il primo giocatore nato dopo l'1/1/2000 ad aver segnato un gol con la maglia del Parma in Serie A.



• Dejan Kulusevski è il più giovane marcatore del Parma in Serie A da Jose Mauri (più giovane di lui quando andò a segno nel settembre 2014)



• Dejan Kulusevski è il più giovane giocatore ad aver partecipato attivamente ad almeno quattro gol (una rete e tre assist) nei Top-5 Campionati europei 2019/20.



• L'ultimo giocatore prima di Andrea Belotti a segnare almeno cinque gol in cinque stagioni consecutive di Serie A con la maglia del Torino era stato Francesco Graziani, tra il 1977 e il 1981.



• Con il gol al Parma di questa sera, Belotti ha segnato a 23 delle 28 squadre affrontate in Serie A (l'unica altra avversaria di questo campionato a cui non ha mai segnato è l'Atalanta).



• Questa è la seconda volta che Andrea Belotti segna almeno cinque gol entro le prime sei giornate di campionato dalla stagione 2016/17.



• Andrea Belotti ha realizzato sette degli ultimi otto rigori calciati in Serie A a dopo che ne aveva sbagliati cinque dei precedenti sei.



• Il Parma non sbagliava due rigori consecutivi in Serie A da maggio 2014 (contro l'Inter e proprio contro il Torino). Quello di oggi di Gervinho era il suo primo rigore calciato in Serie A.



• Quello di stasera è il quarto gol di Andreas Cornelius in Serie A (tre dei quattro sono arrivati in casa). Non andava a segno da gennaio 2018, con la maglia dell'Atalanta, contro la Roma.



• Simone Verdi non serviva un assist in un match di Serie A da marzo 2019, contro la Roma (con la maglia del Napoli). Nelle ultime 10 presenze in Serie A non aveva più partecipato a nessun gol.



• Il Torino ha sia subito che segnato almeno un gol in nove degli ultimi 10 match di Serie A.



• Quello di Ansaldi è il suo quinto gol in Serie A e il primo di testa. Non segnava in campionato da aprile 2019, contro il Genoa, anche in quel caso in trasferta.