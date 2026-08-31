Uefa, Marchetti: "Rotto legame di fiducia con Infantino"

"Tutto che stiamo facendo è stato detto. Non posso esprimermi sulla parte legale, c'è qualcuno che sta lavorando e vedremo. Questa vicenda del Fifa Forward Enterprise, ovvero il tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati e il modo in cui il progetto è stato portato avanti ha aperto una ferita difficilmente sanabile per il calcio". Così Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa, ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio1 Rai, a proposito dello scontro con il numero uno della Fifa Gianni Infantino. "Un candidato sostenuto dall'Uefa per le elezioni del 2027? Non è questo il momento per parlare di candidati. Quel progetto malato, sbagliato, ha dimostrato delle vulnerabilità importanti nel sistema di governance della Fifa, in questo momento sotto la lente d'ingrandimento. La Uefa ha espresso chiaramente l'opinione che ci deve essere una riforma profonda della governance e che questo episodio ha rotto i legami di fiducia con l'attuale presidente della Fifa", ha aggiunto soffermandosi sul ritardo dell'Italia sugli stadi in vista dell'organizzazione di Euro 2032. "Sappiamo che stanno lavorando. A ottobre dovranno essere sottoposti i documenti. In questo momento l'Italia ha un grave ritardo d'impiantistica. Ci auguriamo che la documentazione sarà sufficiente a dissipare dubbi sui cinque stadi che l'Italia dovrà proporre per ospitare Euro 2032 - ha concluso - Lo vedremo, è chiaro che noi abbiamo bisogno di stadi esistenti e che rispettino tutte le condizioni. E se non sono esistenti, che abbiano fatto tutto il percorso di approvazioni, progettistica e budget".