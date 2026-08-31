Milan, torna di moda Krosche: la clausola che può cambiare tutto

31 Ago 2026 - 09:40
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Markus Krosche potrebbe salutare l'Eintracht Francoforte a breve: secondo le indiscrezioni svelate dal quotidiano tedesco Bild, il dirigente andrebbe verso una separazione imminente dal club tedesco. Già corteggiato dal Milan a inizio estate, il 45enne era stato trattenuto dai suoi dirigenti per via del contratto in essere; tuttavia, nell'accordo sarebbe presente una clausola che gli consentirerebbe di liberarsi proprio al termine di questa sessione di calciomercato.

Il nome di Krosche rischia così di tornare d'attualità in via Aldo Rossi, dove la posizione di direttore dell'area tecnica resta vacante. Il club milanista al momento ha Hendrik Almstadt come Direttore del player trading e Bobby Gardiner come Direttore della football intelligence senza però una vera figura da dirigente di campo. Lo scrive Tuttosport.

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