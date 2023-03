Serie A, si lavora per anticipare al 7 aprile le gare di Napoli, Inter e Milan

IMPEGNATE IN CHAMPIONS

Le tre squadre impegnate in Champions potrebbero giocare in tre slot diversi alle 17, alle 19 e alle 21

© ipp Dopo i sorteggi dei quarti di Champions League, Milan, Napoli e Inter hanno chiesto alla Lega di Serie A di poter anticipare le loro partite della 29.ma giornata di campionato in programma per l'8 aprile. Al momento non è ancora arrivata la risposta ufficiale, ma le parti sono al lavoro per trovare un'intesa e incastrare le gare il 7 aprile in tre slot differenti: i nerazzurri dovrebbero scendere in campo alle 17, gli azzurri alle 19 e i rossoneri alle 21.

Calendario alla mano, tutto dovrebbe essere annunciato martedì insieme al programma completo delle giornate dalla 30.ma alla 34.ma giornata. Nel frattempo si registra un certo ottimismo da parte delle tv relativo all'anticipo al 7 aprile delle tre partite delle squadre impegnate in Champions. Inizialmente la 29.ma giornata pre-pasquale prevedeva 5 slot l'8 aprile (12,30 con Lecce-Napoli e Udinese-Monza; 14,30 Fiorentina-Spezia e Salernitana-Inter; 16,30 Milan-Empoli e Sampdoria-Cremonese; 18,30 Atalanta-Bologna e Torino-Roma; 20,30 Hellas Verona-Sassuolo e Lazio-Juventus), ma dopo i sorteggi di Champions le necessità degli uomini di Spalletti, Inzaghi e Pioli potrebbero coincidere con quelle dei broadcast per spalmare le gare su due giorni. Un incastro utile un po' a tutti. Da una parte Napoli, Inter e Milan avrebbero infatti un giorno in più di riposo in vista del primo round dei quarti, mentre dall'altra parte le tv potrebbero avere più spazio per distribuire i match in programma.

TRE SLOT

L'ipotesi a cui stanno lavorando Lega Serie A, club e dirigenti tv è quella di piazzare le sfide di Napoli, Inter e Milan venerdì 7 aprile con i seguenti orari: Salernitana-Inter alle 17, Lecce-Napoli alle ore 19 e Milan-Empoli alle 21. Tre slot diversi per consentire alle squadre italiane ancora impegnate in Champions League di presentarsi al prossimo appuntamento nel migliore di modi rispettando comunque anche le altre formazioni impegnate nel campionato italiano.

TOUR DE FORCE INTER

Fuori dalla Coppa Italia, Napoli e Milan non hanno problemi di incastri con la Coppa Italia. Discorso diverso invece per l'Inter. Ipotizzando l'anticipo al 7 aprile, infatti, i nerazzurri dovranno affrontare un vero e proprio tour de force. Il 4 aprile dovranno andare a Torino per la semifinale di Coppa Italia, il 7 a Salerno e l'11 a Lisbona. Tre trasferte concentrate in pochissimi giorni.