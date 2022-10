Serie A, Monza-Spezia 2-0 e Salernitana-Verona 2-1: Palladino cala il tris, Dia beffa l’Hellas nel recupero

LOTTA SALVEZZA

Terza vittoria nelle ultime tre partite per i brianzoli, colpo salvezza per Nicola nel recupero che mette nei guai Cioffi

© Getty Images Non si ferma più il Monza di Raffaele Palladino: nella nona giornata di Serie A, i brianzoli passano 2-0 sullo Spezia in casa e infilano la terza vittoria nelle ultime tre partite. Reti decisive, una per tempo, di Carlos Augusto e Mari. Sorride anche la Salernitana 2-1 all’ultimo secondo contro il Verona, gol di Dia in pieno recupero dopo il botta e risposta tra Piatek e Depaoli. Hellas sempre più in fondo alla classifica.

MONZA-SPEZIA 2-0

Prosegue l’effetto Palladino sul Monza: da quando l’ex fantasista ha preso il posto di Stroppa in panchina, sono arrivate tre vittorie su tre partite. Una trasformazione totale per il club di Berlusconi che si mette alle spalle la zona salvezza, dove invece resta lo Spezia. Pronti via e l’arbitro assegna un rigore allo Spezia, salvo poi tornare sui suoi passi dopo un consulto col Var: il braccio di Rovella è attaccato al corpo e non crea volume. Il primo tempo prosegue equilibrato almeno fino alla mezz’ora, quando Carlos Augusto è bravo a concludere una bella azione innescata da un ispirato Sensi. Tiro non irresistibile così come l’intervento di Dragowski. Il portiere dello Spezia è invece bravo a fermare Gytkjaer in avvio di ripresa, nulla può però sul piattone di Mari che al 63’ irrompe in area su calcio d’angolo e firma il raddoppio brianzolo. Entra Daniel Maldini ed è subito pericoloso ma Di Gregorio salva all’angolino basso, è l’ultimo sussulto ligure e il Monza può festeggiare il tris di vittorie.



LE PAGELLE

Izzo 6,5 – Lotta e solidità in difesa, dà sicurezza e conduce il reparto annullando la velocità di Gyasi e Nzola

Sensi 7 – E’ tornato quello dei tempi migliori, ruba palla e inventa in occasione dell’1-0, domina a centrocampo con filtro e fantasia

Agudelo 5 – Non è incisivo come al solito, manca di brillantezza e viene sostituito nella ripresa

Gyasi 5,5 – Ci prova come sempre con impegno e determinazione, questa volta il sacrificio a tutta fascia non basta



IL TABELLINO

MONZA-SPEZIA 2-0

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5, Izzo 6,5, Pablo Marì 7, Caldirola 6, Ciurria 6 (30’ st D’Alessandro sv), Rovella 6 (39’ st Ranocchia sv), Sensi 7 (11’ st Dany Mota 6), Carlos Augusto 7, Pessina 6,5, Caprari 6,5 (11’ st Barberis 6), Gytkjaer 6 (30’ st Birindelli sv).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Valoti, Colpani, Bondo, Vignato, Carboni. All. Palladino 7

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6, Ampadu 5,5, Kiwior 5,5, Nikolaou 5 (24’ st Verde sv), Holm 5 (24’ st Amian sv), Agudelo 5 (15’ st Ekdal 5,5), Bourabia 5,5 (35’ st Ellertsson sv), Kovalenko 5 (15’ st Maldini 6), Bastoni 5,5, Nzola 5,5, Gyasi 5,5.

A disp.: Zoet, Zovko, Ferrer, Caldara, Sher, Beck, Nguiamba, Strelec, Sanca. All. Gotti 5,5

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: pt 32’ Carlos Augusto (M), st 23’ Mari (M)

Note: ammoniti Sensi, Nzola, Izzo, Nikolaou, Ranocchia

LE STATISTICHE

• Raffaele Palladino è diventato il primo allenatore a vincere le sue prime tre partite da esordiente in Serie A alla guida di una squadra neopromossa nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

• Prima del Monza, l’ultima neopromossa a vincere tre gare di fila in Serie A senza subire reti era stata il Palermo, nel dicembre 2004.

• Lo Spezia è la squadra rimasta senza segnare più volte in questo campionato: cinque, incluse le ultime due gare.

• Il Monza ha segnato sei gol nelle prime tre gare della gestione Palladino, il doppio delle reti segnate nelle precedenti sei partite in Serie A.

• Lo Spezia ha vinto solo una delle ultime otto gare in Serie A, perdendo cinque volte nel parziale (2N).

• Matteo Pessina ha preso parte attiva a due gol (una rete, un assist) nelle ultime due presenze in Serie A, tante partecipazioni quante nelle precedenti 35 gare giocate in campionato (un gol, un assist).

• Pablo Marí ha segnato contro lo Spezia due dei suoi tre gol in Serie A; il precedente risale al 14 maggio scorso, nella sconfitta interna dell'Udinese per 3-2.

• Primo gol di Carlos Augusto in Serie A, alla sua ottava presenza nella competizione.

• Daniele Verde ha collezionato la sua 100ª presenza in Serie A.



SALERNITANA-VERONA 2-1

La Salernitana conquista un’incredibile vittoria all’ultimo respiro e beffa il Verona nel recupero. Hellas sempre in piena zona retrocessione, per i campani una boccata d’ossigeno dopo due ko nelle ultime due partite. Al 18’ apre le danze il gol di Piatek su assist di Bonazzoli, bella combinazione tra i due attaccanti di Nicola e il polacco infila a tu per tu con Montipò. Brividi poi per i padroni di casa sul finire del primo tempo, ma il colpo di testa di Gunter prende in pieno la traversa. Sono solo le prove generali, perché il pareggio si concretizza comunque nella ripresa al 56’: è Depaoli ad approfittare sia del cross di Doig, sia della mezza dormita dei difensori granata per il primo gol in carriera in Serie A. Verona uscito dagli spogliatoi più agguerrito, Nicola corre ai ripari cambiando in toto la coppia d’attacco, ma è ancora la Salernitana a tremare quando l’arbitro assegna un penalty all’Hellas: ci pensa il Var a salvare i padroni di casa, non c’è mano di Radovanovic e Ghersini rettifica. Il pareggio sembra servito, regna l’equilibrio ma proprio all’ultimo secondo Dia firma uno splendido gol e regala l’insperato successo ai campani. Esplode di gioia l’Arechi, esplode anche la tensione con Radovanovic e Ceccherini che ne fanno le spese con un rosso diretto. Nove minuti di recupero non bastano agli uomini di Cioffi e la situazione di classifica ora è nera.



LE PAGELLE

Candreva 6 – Corsa e spinta sulla fascia, copre anche in fase difensiva aiutando i compagni

Bonazzoli 5,5 – Buona intesa con Piatek in occasione del gol, ma manca di cattiveria e precisione quando tocca a lui concludere

Veloso 6 – Tiene i ritmi del centrocampo con piedi buoni e verticalizzazioni, cala fisicamente e Cioffi lo toglie dal campo

Verdi 6 – Ci prova come sempre dalla distanza, conclusioni e lanci che impensieriscono gli avversari



IL TABELLINO

SALERNITANA-VERONA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6, Gyomber 5 (46’ st Bronn sv), Daniliuc 5, Lovato 5,5, Candreva 6 (46’ st Sambia sv), Coulibaly 5,5, Radovanovic 5,5, Maggiore 5 (9’ pt Vilhena 5,5), Mazzocchi 6,5, Piatek 6,5 (14’ st Dia 7), Bonazzoli 5,5 (14’ st Botheim sv).

A disp.: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Fazio, Motoc, Pirola, Kastanos, Capezzi, Iervolino, Valencia. All. Nicola 6

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6, Hien 5, Gunter 6, Ceccherini 5,5 (41’ st Cabal sv), Depaoli 6,5 (41’ st Faraoni sv), Tameze 5,5, Veloso 6 (26’ st Kakari sv), Doig 6,5, Verdi 6, Hrustic 5,5 (26’ st Kallon sv), Henry 5 (1’ st Djuric 5).

A disp.: Hongla, Cortinovis, Sulemana, Terracciano, Piccoli, Berardi, Perilli, Chiesa. All. Cioffi 5,5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: pt 18’ Piatek (S), st 11’ Depaoli (V), st 48’ Dia (S)

Note: ammoniti Piatek, Hien, Depaoli, Kakari, Sambia, Daniliuc; espulsi Radovanovic e Ceccherini



LE STATISTICHE

• Boulaye Dia è diventato il primo giocatore nella storia della Salernitana a segnare più di tre gol nelle prime 10 gare dei campani in una singola stagione di Serie A.

• La Salernitana ha conquistato finora 10 punti: nello scorso campionato, dopo nove partite, era ferma a quota quattro.

• Krzysztof Piatek ha raggiunto Zbigniew Boniek (31) al terzo posto tra i migliori marcatori polacchi in Serie A, dietro solo a Milik (41) e Zielinski (37).

• Krzysztof Piatek ha realizzato tre gol in Serie A contro il Verona, solo contro l’Atalanta (quattro) ha fatto meglio.

• Il Verona ha subito gol nelle ultime 16 partite di Serie A, peggior striscia dall’ottobre del 2015, con Andrea Mandorlini in panchina (17 sfide in quell’occasione).

• Il Verona ha subito gol nelle ultime 28 trasferte di Serie A, propria peggior striscia nella competizione.

• Fabio Depaoli non segnava in Serie A dal 13/02/2022 contro l’Udinese, 19 partite senza reti.

• Il Verona è tornato a segnare dopo due trasferte di Serie A in cui non aveva trovato il gol.

• Miguel Veloso ha collezionato oggi la sua 200ª presenza in Serie A.

• Il Verona ha colpito sei legni in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più.