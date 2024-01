Sorpresa: la Serie A è il miglior campionato del 2023, ma nella top 11 non ci sono "italiani"

I paradossi delle statistiche. O forse, in quanto tali, i numeri vanno sempre un po' presi con le pinze. Secondo la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la Serie A è stata considerata il miglior campionato al mondo del 2023 . Sempre l'IFFHS poi ha pubblicato la top 11 dei migliori calciatori dell'anno appena concluso e nella formazione non compaiono giocatori del nostro campionato.

Il ranking del 2023 stilato dall'organo riconosciuto e autorizzato dalla FIFA, mette al primo posto il campionato italiano: è la dodicesima volta che accade dal 1991 (anno di fondazione dell'IFFHS. Al secondo posto c'è la Premier inglese e al terzo la Liga spagnola. Al quarto posto c'è il campionato brasiliano mentre la Bundesliga è quinta. A decretare il successo della Serie A (che migliora di ben quattro posizioni rispetto all'anno precedente) hanno contribuito le tre finali europee della scorsa stagione (l'Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference).

L'IFFHS ha reso nota anche la formazione ideale del 2023. E qui scopriamo che nella top 11 non ci sono giocatori che militano nel nostro campionato e nemmeno giocatori italiani. A dominare sono il Manchester City e in generale la Premier.

Che tridente

Come miglior portiere è stato scelto Thibaut Courtois del Real Madrid. I difensori sono: Alexander-Arnold (Liverpool), Ruben Dias (City) e David Alaba (Real Madrid). In mezzo sono stati selezionati come mezzala Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva (City) assieme a Bellingham (Real Madrid). In attacco tre "mostri" come Harry Kane (Bayern Monaco), Mbappé (Psg) e ovviamente Haaland (City) per un tridente fantascientifico.