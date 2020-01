Serie A, Lecce-Udinese 0-1: un capolavoro di De Paul regala tre punti a Gotti

LECCE-UDINESE 0-1

L'Udinese sbanca Via del Mare piegando 1-0 il Lecce. Un gol capolavoro di De Paul all'88' regala tre punti preziosissimi a Gotti. Primo tempo giocato meglio dai salentini, che colpiscono una traversa con Babacar e impegnano Musso sul successivo tiro di Mancosu; i friulani crescono e si fanno vedere con una conclusione parata di Mandragora e con un esterno di De Paul sopra la traversa, prima della perla nel finale da parte dell'argentino.















































Al Via del Mare sfida tra squadre in difficoltà





















































LA PARTITA

Il tentativo di rovesciata di Babacar al 7’ apre il match; la bicicletta dell’attaccante senegalese, su cross dalla destra di Donati, termina però ampiamente a lato. Falco accelera ai 25 metri al 17’ e prova un sinistro rasoterra che è facile preda per Musso, che blocca facilmente. Quattro minuti più tardi i salentini si costruiscono una doppia occasione da gol nel giro di pochi secondi: su una ripartenza, Babacar fa tutto da solo e, favorito anche dal vento che gli soffia alle sue spalle, scaglia un destro potentissimo dalla distanza che spacca la traversa, sulla cui ribattuta Mancosu ci prova con un destro a giro ma è bravo Musso a negare la rete. Il primo sussulto friulano arriva alla mezz’ora, quando un buon spunto di Okaka dalla sinistra permette a Fofana di compiere un’azione tambureggiante ma, dopo una serie di improbabile di dribbling, viene chiuso in uscita bassa da Gabriel. Il destro di Mancosu fuori e la botta di Mandragora ben respinta da Gabriel chiudono la prima frazione di gioco, non caratterizzata da ritmi di gioco molto elevati. Dopo due minuti dall’inizio della ripresa il Var annulla per fuorigioco un gol di Okaka (piede avanti rispetto a Lucioni) che aveva insaccato una conclusione sporca di Nestorovski.

L’Udinese comunque è più propositiva nel secondo tempo e sfiora il vantaggio al 61’ con un tiro di De Paul che sorvola la traversa. La gara vive solo di fiammate: la conclusione dalla media distanza di Petriccione è alta non di poco, Lasagna (su suggerimento di De Paul) tutto solo davanti a Gabriel tira addosso e permette al portiere di deviare in angolo. Quando il risultato sembra ormai profilarsi verso lo 0-0, ecco arrivare lo splendido gol vittoria di De Paul: bellissimo scambio con Mandragora, dopo il quale l’argentino controlla magistralmente con il tacco, dribbla Lucioni e batte con il destro un incolpevole Gabriel. L’Udinese torna a vincere in trasferta dopo due mesi e si allontana dalle zone pericolose della classifica, sorpassando al tredicesimo posto il Sassuolo e portandosi a un solo punto dal Milan. Terza sconfitta consecutiva per il Lecce.

LE PAGELLE

Gabriel 6,5 – Nelle (poche) occasioni che l’Udinese costruisce fino al finale di partita il portiere ex Milan si dimostra sempre molto attento; dopo una conclusione di Mandragora, compie una prodezza su Lasagna, ma non può fare nulla sulla perla di De Paul.

Babacar 6 – È molto sfortunato sulla gran botta dalla distanza che centra in pieno la traversa difesa da Musso; dopo un buonissimo primo tempo, cala vistosamente nella ripresa senza così riuscire a creare altre occasioni pericolose.

Tachtsidis 5 – Prestazione negativa per il centrocampista greco, che fa molta fatica a tenere a bada le avanzate friulane nel secondo tempo e non riesce per niente a essere incisivo positivamente per i salentini.

De Paul 7 – È senza alcun dubbio il migliore in campo. Nel secondo tempo diventa il faro per la formazione allenata da Gotti e, dopo un tiro alto non di molto, segna un gran gol controllando magnificamente col tacco uno scambio con Mandragora.

Okaka 6 – Gli vengono annullati (giustamente) due gol per fuorigioco, di cui il primo dal Var; ha il merito di impegnarsi e sacrificarsi soprattutto nel difficile primo tempo giocato dall’Udinese, anche se poi conclude poche volte in porta.

Nestorovski 5 – La sua cinquantesima presenza in Serie A non è proprio indimenticabile: è poco propositivo in attacco, rispetto agli altri compagni del reparto offensivo, e diventa quasi inevitabile la sostituzione con Lasagna.

IL TABELLINO

LECCE-UDINESE 0-1

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Donati 6, Lucioni 5,5, Rossettini 5,5, Dell’Orco 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5, Tabanelli 5,5 (24’ st Farias 5,5); Mancosu 6,5; Babacar 6 (35’ st La Mantia sv), Falco 6. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Meccariello, Vera, Gallo, Maselli, Shakhov, Lo Faso, Lapadula, Dubickas. All.: Liverani 5,5.

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; De Maio 6, Ekong 6, Nuytinck 6,5; Stryger Larsen 6,5, Fofana 6, Mandragora 6,5, De Paul 7 (46’ st Barák sv), Sema 5 (30’ st Pussetto 6); Okaka 6, Nestorovski 5 (20’ st Lasagna 5,5). A disp.: Nicolas, Berisan, Becão, Sierralta, Opoku, ter Avest, Wallace, Teodorczyk. All.: Gotti 6,5.

Marcatori: 43’ st De Paul

Arbitro: Giua

Ammoniti: De Paul (U)

Espulsi: –

Note: ammonito per proteste l’allenatore del Lecce, Fabio Liverani

LE STATISTICHE DI LECCE-UDINESE

• Il Lecce non otteneva tre sconfitte di fila in un singolo massimo campionato dal dicembre 2011 – serie che arrivò a quattro.

• Per la prima volta in questo campionato l’Udinese ha ottenuto due successi consecutivi.

• E’ solo la seconda volta che il Lecce ottiene due sconfitte interne di fila contro l’Udinese in Serie A – la prima nell’aprile 2006.

• L’Udinese ha collezionato il secondo clean sheet esterno in questo campionato, uno in meno di quelli ottenuti nell’intera scorsa Serie A.

• Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 13 gare in campionato (6N, 6P), collezionando un solo clean sheet nel parziale.

• Nelle ultime tre sfide in Puglia tra Lecce e Udinese almeno una delle squadre è rimasta a secco di gol, dopo che nelle precedenti sei entrambe sono andate a segno in Serie A.

• La sfida tra Lecce e Udinese ha visto un solo cartellino estratto, nessuna gara di questo campionato ha visto meno sanzioni arbitrali.

• Le ultime tre vittorie in campionato dell’Udinese hanno tutte visto Rodrigo de Paul andare a segno, contro Genoa, Cagliari e Lecce.

• Rodrigo de Paul non trovava la rete in due presenze di fila dal settembre 2018 in Serie A.

• Ilija Nestorovski e Antonin Barak hanno entrambi collezionato 50 presenze in Serie A.