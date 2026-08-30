Serie A, Lazio-Genoa 1-0: Gattuso vola in vetta sulle ali di un decisivo Frattesi

• Davide Frattesi è solo il terzo centrocampista a segnare in entrambe le prime due presenze in Serie A con la maglia della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il primo dopo Juan Sebastián Verón (1999/00) e Demetrio Albertini (2003/04).

• La Lazio, dopo il successo per 1-0 nel match contro il Bologna, ha vinto le prime due gare stagionali in Serie A per la seconda volta nelle ultime 14 edizioni del massimo campionato, dopo il 2021/22.

• La Lazio non ha subito alcun gol nelle prime due partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2012/13, con Vladimir Petkovic alla guida.

• Il Genoa è la prima squadra contro cui la Lazio registra sei vittorie consecutive in Serie A dal Cagliari: sei tra marzo 2022 e novembre 2025.

• Davide Frattesi è solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le prime due presenze in Serie A con la maglia della Lazio nelle ultime 20 stagioni, dopo Mauro Zárate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010.

• Dal suo esordio in Serie A (2024/25), solo tre difensori hanno servito più assist di Nuno Tavares nel torneo (nove, al pari di Juan Miranda e Alessandro Bastoni): Federico Dimarco (24), Aarón Martín (13) e Raoul Bellanova (10).

• Grazie all'assist per Davide Frattesi, Nuno Tavares è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta dal 31 ottobre 2024: passaggio vincente per Pedro in Como-Lazio.

• Il Genoa ha perso quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2021: serie di quattro anche in quel caso (la quarta v Lazio), con Andriy Shevchenko in panchina.

• Il Genoa ha perso entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 12 campionati, la prima dal 2021/22 (con Davide Ballardini).

• Il Genoa (2N, 5P) non vince un match di Serie A da sette partite consecutive e non fa peggio dalle prime nove gare stagionali tra agosto e ottobre 2025: nove (3N, 6P), con Patrick Vieira in panchina.

• Il Genoa non ha segnato alcun gol per quattro trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022: cinque di fila con Alexander Blessin in panchina.

• Leo Østigård ha tagliato il traguardo delle 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Genoa (47 gare in Serie A, 3 in Coppa Italia).