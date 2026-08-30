Serie A, Lazio-Genoa 1-0: Gattuso vola in vetta sulle ali di un decisivo Frattesi

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È la Lazio a esultare nel match contro il Genoa valido per la 2ª giornata di Serie A, grazie a un altro gol di Frattesi, come avvenuto già a Bologna lo scorso lunedì. Allo Stadio Olimpico si sfidano in panchina due Campioni del Mondo con l’Italia nel 2006, ovvero Gennaro Gattuso e Daniele De Rossi, con la leggenda del Milan a esultare già al 25’, quando Frattesi sigla il vantaggio biancoceleste: l’ex Inter colpisce perfettamente al volo da centro area il cross di Tavares e sigla così quello che è il suo secondo gol da laziale in due giornate di campionato. Al 37’ Gattuso perde però Rovella per infortunio (problema muscolare), con Tavares che scheggia poi il palo di testa al 44’, mentre Ellertsson non riesce ad arrivare sull’interessante cross di Norton-Cuffy in chiusura di primo tempo. Nella ripresa, la Lazio torna quindi a farsi pericolosa sia con Tavares che con Zaccagni, ma è soprattutto Doekhi a sprecare una buona chance per il raddoppio. Nell’area di rigore opposta è, invece, Meichtry a mangiarsi l’occasione per pareggiare, con Gattuso che a dieci dal termine butta quindi nella mischia anche Pinamonti: l’ex Sassuolo fa così il suo debutto in maglia biancoceleste, mettendosi in mostra con un bel tiro. L’ultima grande emozione è però la parata di Mandas sul colpo di testa di Frendrup in pieno recupero, con il triplice fischio che ufficializza poi l’1-0 finale. La Lazio sale così a 6 punti e si mantiene a punteggio pieno in classifica, mentre fermo a zero resta il Genoa.
Lazio (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6,5 (81’ Lazzari sv), Doekhi 5,5, Provstgaard 6, Tavares 7 (63’ Pedraza 6); Frattesi 7,5, Rovella 6 (37’ Belahyane 6), Taylor 6; Cancellieri 6 (63’ Isaksen 6), Dia 5,5 (81’ Pinamonti sv), Zaccagni 6. A disp.: Farcomeni, Galassi, Motta, Noslin, Przyborek, Ratkov, Renzetti, Sutalo, Tavares. All.: Gattuso
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5,5, Ostigard 6, Vasquez 6 (78’ Amorim sv); Ellertsson 5,5, Frendrup 6, Sow 6 (58’ Messias 6), Norton-Cuffy 6; Vitinha 5,5 (64’ Osmajic 5,5), Baldanzi 5,5 (78’ Meichtry 5,5); Colombo 5,5. A disp.: Doucoure, Martin, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Zulevic. All.: De Rossi
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 25’ Frattesi (L)
Ammoniti: Ostigard (G), Zaccagni (L), Amorim (G)
Note: ammonito in panchina De Rossi (G)
• Davide Frattesi è solo il terzo centrocampista a segnare in entrambe le prime due presenze in Serie A con la maglia della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il primo dopo Juan Sebastián Verón (1999/00) e Demetrio Albertini (2003/04).
• La Lazio, dopo il successo per 1-0 nel match contro il Bologna, ha vinto le prime due gare stagionali in Serie A per la seconda volta nelle ultime 14 edizioni del massimo campionato, dopo il 2021/22.
• La Lazio non ha subito alcun gol nelle prime due partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2012/13, con Vladimir Petkovic alla guida.
• Il Genoa è la prima squadra contro cui la Lazio registra sei vittorie consecutive in Serie A dal Cagliari: sei tra marzo 2022 e novembre 2025.
• Davide Frattesi è solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le prime due presenze in Serie A con la maglia della Lazio nelle ultime 20 stagioni, dopo Mauro Zárate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010.
• Dal suo esordio in Serie A (2024/25), solo tre difensori hanno servito più assist di Nuno Tavares nel torneo (nove, al pari di Juan Miranda e Alessandro Bastoni): Federico Dimarco (24), Aarón Martín (13) e Raoul Bellanova (10).
• Grazie all'assist per Davide Frattesi, Nuno Tavares è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta dal 31 ottobre 2024: passaggio vincente per Pedro in Como-Lazio.
• Il Genoa ha perso quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2021: serie di quattro anche in quel caso (la quarta v Lazio), con Andriy Shevchenko in panchina.
• Il Genoa ha perso entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 12 campionati, la prima dal 2021/22 (con Davide Ballardini).
• Il Genoa (2N, 5P) non vince un match di Serie A da sette partite consecutive e non fa peggio dalle prime nove gare stagionali tra agosto e ottobre 2025: nove (3N, 6P), con Patrick Vieira in panchina.
• Il Genoa non ha segnato alcun gol per quattro trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022: cinque di fila con Alexander Blessin in panchina.
• Leo Østigård ha tagliato il traguardo delle 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Genoa (47 gare in Serie A, 3 in Coppa Italia).