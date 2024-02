Serie A: l'Empoli ferma la Fiorentina, 1-1 tra Udinese e Cagliari

SERIE A

Al Castellani finisce 1-1: il rigore di Niang vanifica la rete di Beltran. Al Bluenergy Stadium, Gaetano risponde a Zemura

Zemura lancia l'Udinese, Gaetano lo frena. Niang risponde a Beltran nel derby toscano









































Finisce 1-1 il match della venticinquesima giornata di Serie A tra Fiorentina ed Empoli. Al Castellani, i viola passano in vantaggio con Beltran (30'), ma si fanno riprendere dal rigore di Niang (56'): Champions più lontana per Italiano, a -7 da Bologna e Atalanta. Stesso risultato nello scontro diretto per la salvezza tra Udinese e Cagliari: al Bluenergy Stadium, Gaetano (44') risponde al gol dei friulani firmato da Zemura al 14'.

EMPOLI-FIORENTINA 1-1

Continua la striscia positiva dell'Empoli di Davide Nicola, che ferma sull'1-1 una Fiorentina ora più lontana dal quarto posto e che ha vinto una sola delle ultime cinque sfide di campionato. Eppure, le cose sembrano mettersi bene per i viola, che alla mezz'ora passano in vantaggio con Beltran: l'argentino sfrutta l'assist in verticale di Mandragora per battere Caprile con un preciso diagonale destro che vale l'1-0 per gli uomini di Italiano. E, poco dopo, i padroni di casa perdono Grassi, uscito per infortunio e sostituito da Marin. Al 56', però, la Viola fa harakiri: da calcio d'angolo a favore, l'Empoli riparte e Faraoni stende in area Cancellieri. Dal dischetto, come con la Salernitana, va Niang, entrato ad inizio ripresa: 1-1 e tutto da rifare. Italiano prova a cambiare inserendo Bonaventura e Ikoné, ma il risultato non cambia: un pari che complica i piani della Fiorentina per la Champions, mentre Nicola resta a +2 sul Verona terzultimo e compie un altro piccolo passo verso un'impresa.

IL TABELLINO

EMPOLI-FIORENTINA 1-1

Empoli (4-3-1-2): Caprile 6; Walukiewicz 6, Ismajli 6, Luperto 5,5; Gyasi 5,5 (1' st Niang 7), Grassi 6 (30' Marin 6), Maleh 6 (35' st Fazzini 6), Cacace 6 (42' st Pezzella sv); Zurkowski 5,5, Cambiaghi 6; Cerri 5,5 (1' st Cancellieri 6,5). A disp.: Perisan, Vertua, Goglichidze, Bereszynski, Bastoni, Shpendi, Destro. All.: Nicola 6,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Faraoni 5 (17' st Kayode 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6,5, Biraghi 5,5 (30' st Parisi 6); Duncan 6 (17' st Arthur 6), Mandragora 6,5; Gonzalez 5,5, Beltran 7, Sottil 5,5 (27' st Ikoné 6); Belotti 5,5 (27' st Bonaventura 6). A disp.: Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Lopez, Infantino, Comuzzo, Barak, Nzola. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 30' Beltran (F), 11' st rig. Niang (E)

Ammoniti: Gyasi (E), Luperto (E), Biraghi (F), Zurkowski (E), Beltran (F)

LE STATISTICHE

- M'Baye Niang è il primo giocatore dell'Empoli capace di andare a segno nelle prime due presenze con il club toscano in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

- L'Empoli per la prima volta è rimasto imbattuto in casa contro la Fiorentina per quattro partite consecutive (2V, 2N) in Serie A. L'1-1 è il punteggio più frequente tra queste due squadre nella competizione (sei volte).

- Davide Nicola è il primo allenatore dell'Empoli imbattuto nelle prime cinque gare sulla panchina dei toscani in Serie A (2V, 3N).

- M'Baye Niang è andato a segno in tre partite consecutive nei cinque grandi campionati europei per la prima volta da gennaio-febbraio 2016 (tre con il Milan). Quelli con l'Empoli sono i primi due gol da subentrato in Serie A (su 19).

- M'Baye Niang ha realizzato tutti gli ultimi cinque calci di rigore nei cinque grandi campionati europei con Empoli e Auxerre, dopo averne sbagliati quattro dei sei precedenti tra Rennes e Milan.

- Lucas Beltran ha realizzato 6 reti nelle ultime 9 partite da titolare in Serie A: da inizio dicembre solo Dusan Vlahovic (8) e Lautaro Martinez (7) hanno segnato di più.

- Da inizio dicembre 2023, Lucas Beltran è andato a segno in sei partite diverse in Serie A (6 gol): nessun giocatore ha fatto meglio nel periodo nella competizione.

- L'Empoli è solo la seconda squadra, dopo il Sassuolo, contro cui Rolando Mandragora ha sia segnato almeno un gol che fornito almeno un assist in Serie A.

- La Fiorentina è imbattuto nelle ultime 32 partite di Serie A in cui ha terminato in vantaggio il primo tempo (28V, 4N), a partire dal 21 settembre 2021 contro l'Inter (sconfitta 1-3).

- Riccardo Sottil ha disputato la sua 100ª partita con la maglia della Fiorentina, tra tutte le competizioni.

UDINESE-CAGLIARI 1-1

Un pareggio che serve a poco, soprattutto per il Cagliari che, dopo l'1-1 del Bluenergy Stadium con l'Udinese, resta penultimo e in zona retrocessione. Serve inoltre il gol di Gaetano al 44' per evitare la sconfitta, visto che al 14' Zemura trova un gol clamoroso mettendo con il destro il pallone sotto la traversa. Il giocatore in prestito dal Napoli, però, segna la sua seconda rete consecutiva dopo quella con la Lazio: cross di Augello e colpo di testa per l'1-1 di Gaetano. E dopo il pareggio, Ranieri rompe gli indugi inserendo Nandez e Pavoletti e i rossoblù sembrano averne di più nel finale, ma è Samardzic a sprecare per i friulani. Finisce 1-1: Udinese al momento salva con 23 punti, 3 in più del Verona e 4 in più del Cagliari.

IL TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 1-1

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Perez 6,5, Gianetti 6, Kristensen 6; Ehizibue 6 (20' st Ferreira 5,5), Samardzic 5,5, Walace 6, Lovric 6 (38' st Payero sv), Zemura 7 (20' st Ebosele 6); Thauvin 6,5 (34' st Brenner 6); Lucca 5 (34' st Success 6). A disp.: Silvestri, Padelli, Tikvic, Kabasele, Zarraga, Davis. All.: Cioffi 5,5

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 6; Zappa 6 (33' st Di Pardo 6), Mina 6,5, Dossena 5,5, Augello 6,5; Deiola 6, Makoumbou 5,5, Jankto 6 (33' st Nandez 6); Gaetano 7, Luvumbo 6; Lapadula 5,5 (33' st Pavoletti 6). A disp.: Radunovic, Iliev, Wieteska, Obert, Viola, Prati, Sulemana, Azzi, Petagna. All.: Ranieri 6

Arbitro: Mariani

Marcatori: 14' Zemura (U), 44' Gaetano (C)

Ammoniti: Lucca (U), Dossena (C), Augello (C), Gianetti (U), Ferreira (U)

LE STATISTICHE

- Tra i centrocampisti nati dal 1/1/2000, solo Charles De Ketelaere (sei – marzo 2001) ha realizzato più reti di Gianluca Gaetano (tre – maggio 2000) in questa Serie A.

- A partire dagli anni 2000, il Cagliari è la formazione contro cui l’Udinese ha realizzato il maggior numero di reti in Serie A (60, almeno quattro in più che con qualsiasi altra squadra – a 56 Milan e Lazio).

- Dopo il gol segnato contro la Lazio nel turno precedente, Gianluca Gaetano ha trovato la via della rete per due gare di fila in Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

- Solo Frosinone (17) e Salernitana (16) hanno concesso più reti del Cagliari (15) nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato.

- Solo Frosinone (11) e Lecce (10) hanno subito più reti di testa rispetto all’Udinese (otto) in questo campionato.

- Prima rete per Jordan Zemura in 37 presenze nei Top-5 campionati europei – prima di oggi un solo assist per il difensore dello Zimbabwe vs Newcastle con la maglia del Bournemouth nel torneo, 17 settembre 2022.

- Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime 18 trasferte in Serie A (6N, 12P): per i sardi è la striscia più lunga senza successi fuori casa nella competizione dalle 22 registrate tra marzo 2013 e aprile 2014 (12N, 10P).

- Nessuna formazione ha subito più reti dai difensori avversari rispetto al Cagliari in questa Serie A: otto, alla pari del Frosinone.

- A partire dalla scorsa stagione (2022/23), l’Udinese è la formazione che ha impattato il maggior numero di match nei Top-5 campionati europei (27, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra – a 23 il Cadice).

- Jordan Zemura è diventato oggi il primo giocatore dello Zimbabwe a realizzare un gol in Serie A.