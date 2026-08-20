Sozza sull'inchiesta arbitri: "Mai percepito di essere sgradito e non mi interesserebbe"

20 Ago 2026 - 12:13
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Ormai è tempo di nuova stagione di Serie A anche per gli arbitri. Dopo il raduno di Cascia, i fischietti diretti dal nuovo designatore Daniele Orsato sono prontissimi, come conferma Simone Sozza sulle colonne de Il Messaggero: "Ci saranno tante novità sul piano tecnico e regolamentare. Siamo preparatissimi, abbiamo studiato tanto e queste novità faranno bene al nostro sport, saranno apprezzate da addetti ai lavori e appassionati. Con il nuovo protocollo sugli infortuni elimineremo esagerazioni e perdite di tempo".

Inevitabile parlare anche dell'inchiesta arbitri secondo la quale Sozza era un arbitro sgradito all'Inter: "Non ho mai avuto la percezione di essere gradito o sgradito e non mi interesserebbe", spiega il fischietto della sezione di Seregno. E sull'inchiesta: "Non condiziona, è chiaro che la situazione non fa piacere. Preparazione, professionalità e concentrazione per le gare vanno oltre a tutto. Quel che succede fuori dal campo non ci riguarda".

Le intercettazioni preoccupano? Risponde Sozza: "Sono dell'idea che male non fare, paura non avere. Quando non dici niente di particolare e sei corretto, non devi avere ansia". Sozza, nato a Milano, ha già arbitrato Milan-Inter: "Non ho nessuna partita del cuore, sono tutte importanti". Invece non ha mai diretto Inter-Juve: "Se mi chiamano, sono pronto", spiega. 

Infine, giudizio sul Var: "Questo strumento serve al gioco del calcio. Nessuno ci toglie autorevolezza, se ne occupano colleghi che lavorano con noi. L'obiettivo assoluto è la correttezza della partita e del campionato".

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