Sozza sull'inchiesta arbitri: "Mai percepito di essere sgradito e non mi interesserebbe"

Ormai è tempo di nuova stagione di Serie A anche per gli arbitri. Dopo il raduno di Cascia, i fischietti diretti dal nuovo designatore Daniele Orsato sono prontissimi, come conferma Simone Sozza sulle colonne de Il Messaggero: "Ci saranno tante novità sul piano tecnico e regolamentare. Siamo preparatissimi, abbiamo studiato tanto e queste novità faranno bene al nostro sport, saranno apprezzate da addetti ai lavori e appassionati. Con il nuovo protocollo sugli infortuni elimineremo esagerazioni e perdite di tempo".